Στην απόφαση η διδασκαλία των μαθημάτων να γίνει διαδικτυακά την Πέμπτη και την Παρασκευή στο δημοτικό σχολείο στο οποίο ήταν μαθήτρια η εννιάχρονη που κατέληξε στις 5 Φεβρουαρίου στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου προσβεβλημένη από στρεπτόκοκκο προχώρησε σήμερα ο δήμαρχος Ορεστιάδας, Διαμαντής Παπαδόπουλος.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Παπαδόπουλος εξηγεί ότι μετά την ενημέρωση για την ύπαρξη δεύτερου κρούσματος στην ίδια σχολική μονάδα και κατόπιν επικοινωνίας με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας, γιατρούς στο νοσοκομείο και με τον ΕΟΔΥ για σχετικές οδηγίες, αποφάσισε τη μη προσέλευση των μαθητών προληπτικά για δύο ημέρες με γνώμονα την ασφάλεια των παιδιών και προκειμένου να διακοπεί η αλυσίδα μεταδόσεως της ίωσης.

Σε ό,τι αφορά στην κατάσταση υγείας του δεύτερου παιδιού που νοσεί ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι εξ όσων γνωρίζει είναι σε καλή κατάσταση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

