Από τον Σεπτέμβριο του 2025 και με ελάχιστη βάση εισαγωγής σχεδιάζει η κυβέρνηση να λειτουργήσουν τα πρώτα μη κρατικά - μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια στη χώρα μας, σύμφωνα με το νομοσχέδιο που παρουσίασε σήμερα, ο υπουργός Παιδείας, Κυριάκος Πιερρακάκης τονίζοντας την πρόθεση της κυβέρνησης για την ενίσχυση της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης.

«Η χώρα δύναται να προβεί στην αναγνώριση παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στη χώρα μας και να τους δώσει το status του πανεπιστημίου» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερρακάκης.

Ποιες οι προϋποθέσεις εγγραφής

Σχετικά με τις προϋποθέσεις εγγραφής στα μη κρατικά πανεπιστήμια θα πρέπει οι μαθητές να δώσουν κανονικά πανελλαδικές εξετάσεις και να πιάσουν την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής του πεδίου και όχι του τμήματος. Αυτό θα προκύπτει από τον μέσο όρο της επίδοσής του στα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου που τον ενδιαφέρει επί 0,8.

Από εκεί και πέρα το κάθε πανεπιστήμιο θα ορίσει τα δικά του κριτήρια εισαγωγής σε συνεννόηση πάντα με το μητρικό ίδρυμα.

Η ίδρυσή τους θα γίνει κατόπιν έγκρισης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και την γνώμη του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και οι τίτλοι σπουδών θα έχουν σφραγίδα από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και αναγνωρίζονται από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Τι θα ισχύει με τα δίδακτρα

Όσον αφορά τα δίδακτρα ορίζεται εγγυητική επιστολή ποσού 500.000 ευρώ για κάθε σχολή και ελάχιστο τρεις σχολές ενώ θα υπάρχουν και εξαιρέσεις για τα 20 κορυφαία πανεπιστήμια του πλανήτη.

«Η έναρξη λειτουργίας τους θα γίνει από το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Για τη λειτουργία τους απαιτούνται εγγυητικές επιστολές 500.000 και τουλάχιστον τρεις σχολές με εξαίρεση των 20 κορυφαίων πανεπιστημίων του πλανήτη.

Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη τα μη κρατικά πανεπιστήμια θα αρχίσουν να δέχονται αιτήσεις φοιτητών από το Σεπτέμβριο του 2025, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται συζητήσεις με γνωστά ξένα πανεπιστήμια τα οποία έχουν εκδηλώσει ήδη το ενδιαφέρον τους.

Ο υπουργός τόνισε επίσης πως αναβαθμίζεται και το δημόσιο πανεπιστήμιο με μηχανισμό χρηματοδότησης καινοτόμων ιδεών, ίδρυση νέων τμημάτων και νέα προγράμματα σπουδών.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.