Λιμενικοί διέσωσαν 23χρονο που έπεσε στον Θερμαϊκό – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Η Λιμενική Αρχή Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε σήμερα το πρωί για πτώση ατόμου στη θάλασσα στην περιοχή του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το Λιμενικο, αμέσως στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με τη συνδρομή περιπολικού σκάφους περισυνέλεξαν έναν 23χρονο αλλοδαπό και τον μετέφεραν αρχικά στη στεριά, όπου εξετάστηκε από πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο «ΑΧΕΠΑ» Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, για προληπτικές ιατρικές εξετάσεις.

Πηγή: skai.gr

