Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Λιμενικοί διέσωσαν 23χρονο που έπεσε στον Θερμαϊκό – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

O 23χρονος αλλοδαπός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις

Θερμαϊκός

Η Λιμενική Αρχή Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε σήμερα το πρωί για πτώση ατόμου στη θάλασσα στην περιοχή του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το Λιμενικο, αμέσως στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με τη συνδρομή περιπολικού σκάφους περισυνέλεξαν έναν 23χρονο αλλοδαπό και τον μετέφεραν αρχικά στη στεριά, όπου εξετάστηκε από πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο «ΑΧΕΠΑ» Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, για προληπτικές ιατρικές εξετάσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Θεσσαλονίκη Θερμαϊκός Λιμενικό
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark