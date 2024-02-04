Με ένα διπλό περιστατικό διάσωσης άγριων ζώων τίμησαν στη Λέσβο οι διασώστες της Προσκοπικής Ομάδας Διάσωσης 'Αγριας Ζωής (ΠΟΔΑΖ) την 2α Φεβρουαρίου, παγκόσμια ημέρα υγροτόπων.

Πολίτης που διερχόταν από τον υγρότοπο των Μέσσων προς την Αχλαδερή, εντόπισε δύο φλαμίνγκο παγιδευμένα από πετονιά ψαρέματος. Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, δύο διασώστες της ΠΟΔΑΖ από το 5ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Μήθυμνας, έσπευσαν στο σημείο για τον απεγκλωβισμό των δύο πτηνών. Το ένα φλαμίνγκο απελευθερώθηκε αμέσως χωρίς κανένα τραύμα ή πρόβλημα, ενώ το δεύτερο μεταφέρθηκε με ασφάλεια στην Εστία των προσκόπων στο Μόλυβο. Εκεί διαπιστώθηκε ότι ήταν τραυματισμένο από αγκίστρια και του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες, τροφή και νερό. Την επόμενη μέρα και ύστερα από επικοινωνία με τα μέλη του συλλόγου Προστασίας και Περίθαλψης 'Αγριας Ζωής «ΑΝΙΜΑ», κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στην Αθήνα για την κατάλληλη ιατρική περίθαλψη. Αφού τοποθετήθηκε σε ειδικό κουτί για αποστολή, παραδόθηκε στο καράβι από Μυτιλήνη για Πειραιά απ' όπου το παρέλαβαν οι εθελοντές της «ΑΝΙΜΑ».

Ας σημειωθεί ότι η Λέσβος είναι το νησί με τους περισσότερους υγροτόπους στην Ελλάδα, μετά την Κρήτη. Μερικοί μόνο από αυτούς τους 65 υγρότοπους στο σύνολο τους, είναι οι γνωστοί: Αλυκή Καλλονής και Πολυχνίτου, το έλος Ντίπι-Λάρσου, η εκβολή του Τσικνιά, του Βούβαρη, της Τσιχλιώντας και της Φανερωμένης, η λιμνοθάλασσες Μέσσων, στις Εννιά Καμάρες και των Παρακοίλων, η λιμνοδεξαμενή του Μολύβου και του Κεραμίου και το φράγμα Πυθαρίου! Στην πλειονότητά τους εντοπίζονται στα παράλια του Κόλπου Καλλονής, της Γέρας και στη Δυτική χερσόνησο του νησιού. Ειδικά αυτοί της Δυτικής Λέσβου, παρότι σχετικά μικροί, συνθέτουν ένα πολύ σημαντικό δίκτυο που υποστηρίζει μοναδικούς οργανισμούς, φυτά και ζώα των υγροτόπων. Μάλιστα, τα πουλιά που διέρχονται από το δυτικό άκρο της Λέσβου, το εκλαμβάνουν σαν τη συνέχεια της Μικράς Ασίας. Οι υγρότοποι αποτελούν πολύτιμη πηγή νερού και τροφής για όσα είδη πουλιών αναπαράγονται στην περιοχή με τα φρύγανα και τις πετρώδεις πλαγιές, λειτουργώντας σαν πραγματικός μαγνήτης και για τους επισκέπτες παρατηρητές πουλιών και φύσης.

Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποιήσεις για τους υγροτόπους της Δυτικής Λέσβου υλοποιούνται από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλλονής σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, που περιλαμβάνουν εξορμήσεις για το κοινό, εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολεία, διακίνηση ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού και πλήθος άλλων εκδηλώσεων. Οι δράσεις στους υγροτόπους της Δυτικής Λέσβου υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις ανάδειξης προστατευόμενων περιοχών της Λέσβου», η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» με φορέα υλοποίησης το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

