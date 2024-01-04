Λέκκας: Θέμα χρόνου ένας σεισμός 7,7 Ρίχτερ στην Κωνσταντινούπολη

Τον κώδωνα του κινδύνου για την περιοχή της Κωνσταντινούπολης όσον αφορά το εξαιρετικά πιθανό σενάριο ενός ισχυρού σεισμού, έκρουσε για ακόμα μια φορά ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ευθύμιος Λέκκας, με αφορμή την πρόσφατα μεγάλη σεισμική δόνηση στην Ιαπωνία των 7,6 Ρίχτερ.

Όπως χαρακτηριστικά είπε στο Πρώτο Πρόγραμμα ο κ. Λέκκας, «εκείνο το οποίο έχουμε να πάρουμε από τους Ιάπωνες είναι η συλλογικότητα, η ομαδικότητα, η πειθαρχία, η υπακοή,

«Είναι πολύ συντεταγμένοι, εκπαιδευμένοι και η νοοτροπία τους είναι τελείως διαφορετική από τη δικιά μας. Συνεπώς υπακούν στις οδηγίες με στωικότητα, με καρτερικότητα και ό,τι κάνουν το κάνουν όλοι μαζί» δήλωσε ο κ. Λέκκας.

Παράλληλα, ο καθηγητής έκανε μια εκ νέου εκτίμηση για την Κωνσταντινούπολη, σημειώνοντας πως είναι θέμα χρόνου ένα μεγάλο γεγονός στην περιοχή. «Για την Κωνσταντινούπολη ναι περιμένουμε κάποιο μεγάλο γεγονός. Είναι συγκλίνουσες απόψεις όλων των επιστημόνων της χώρας. Είναι λοιπόν, θέμα χρόνου. Όσο καθυστερεί, τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο σεισμός, δηλαδή τόσο πιο πολλή ενέργεια συγκεντρώνεται. Και βέβαια η πόλη έχει μεγάλη τρωτότητα. Έχει 20 εκατομμύρια πληθυσμό και πλέον το 1/3 των κτιρίων είναι πολύ παλιά. Το ένα τρίτο είναι νέα κτήρια σαν αυτά της Αντιόχειας και των Αδάνων», ανέφερε.

«Συνολικά το 8 δεν το ξεπερνάει. Είναι γύρω στα 7,7 ή 7,8 αν σπάσει όλο το ρήγμα. Όταν είναι 20 εκατομμύρια συσσωρευμένα σε ένα στενό σχετικά χώρο, οπωσδήποτε θα υπάρξουν και θύματα. Βέβαια εξαρτάται και το σενάριο του σεισμού, Δηλαδή αν και τι ώρα θα γίνει και το πώς θα γίνει. Ας ελπίσουμε ότι θα σπάσει κατά διαστήματα το ρήγμα με μικρότερους σεισμούς και δεν θα έχουμε εν πάση περιπτώσει τεράστιες επιπτώσεις, όπως είχαμε για παράδειγμα στην Αντιόχεια», πρόσθεσε ο κ. Λέκκας.

«Απαραίτητο το πιστοποιητικό στατικής επάρκειας»

Εν συνεχεία, αναφερόμενος στα ιδιωτικά κτήρια τόνισε ότι «σίγουρα και τα ιδιωτικά κτήρια θα πρέπει να περάσουν έλεγχο. Προσδοκούμε ότι αμέσως μετά την ολοκλήρωση του αντισεισμικού ελέγχου σε δημόσια κτήρια θα γίνει κάποια θεσμική νομοθετική ρύθμιση έτσι ώστε να επεκταθεί αυτός ο υποχρεωτικός έλεγχος σε όλα τα κτήρια της χώρας, τα ιδιωτικά, με ευθύνη των ιδιοκτητών. Κοιτάξτε, δεν μπορεί -όταν ενοικιάζεται ή πωλείται ένα διαμέρισμα να ζητάμε το ενεργειακό πιστοποιητικό και να αφήνουμε απ' έξω το πιστοποιητικό των σεισμών. Κανονικά πρέπει να υπάρχει ένα πιστοποιητικό στατικής επάρκειας των κτηρίων», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Βεβαίως θα πρέπει να επιβαρύνει τους ιδιοκτήτες. Σταδιακά θα γίνει αυτός ο έλεγχος. Προτείνουμε να γίνει αυτός ο έλεγχος και βέβαια αυτό θα προσδώσει μια άλλη αξία στα κτήρια και όσον αφορά τα κτήρια τα οποία θα πρέπει να ενισχυθούν ή έχουν υποστεί τη φθορά του χρόνου ή οτιδήποτε άλλο θα πρέπει να γίνουν με βάση το θεσμικό πλαίσιο, δηλαδή τον κανονισμό επισκευής και επαναφοράς των κτηρίων στην αντισεισμική τους επάρκεια. Υπάρχουν κανονισμοί αυτοί από τον ΟΑΣΠ που έχουμε εκδώσει πρόσφατα. Μέσα στο '24 θα δούμε τα δημόσια κτήρια της χώρας και στη συνέχεια βεβαίως θα προτείνουμε να υπάρχει και για τα ιδιωτικά κτήρια», κατέληξε.

