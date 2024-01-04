Στο Δικαστικό Μέγαρο Χανίων οδηγήθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί της Πέμπτης, ο 57χρονος άνδρας που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του πατέρα του.

Ο 80χρονος είχε βρεθεί μαχαιρωμένος στο στήθος μέσα στο σπίτι του το πρωινό της 30ης Δεκεμβρίου, ενώ φέρεται να είχε δεχτεί την επίθεση το προηγούμενο βράδυ.

Οι αστυνομικοί, που από την πρώτη στιγμή εστίαζαν περισσότερο στο ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας, προσήγαγαν την Τρίτη τον 57χρονο γιο του 80χρονου ως ύποπτο για το μαχαίρωμα του ηλικιωμένου και χθες προχώρησαν στη σύλληψη του.

Ο γιος του 80χρονου που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας του πατέρα του και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και οδηγείται σε εισαγγελέα και ανακριτή.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για την εξιχνίαση της υπόθεσης:

«Εξιχνιάσθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χανίων υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος ημεδαπού που έλαβε χώρα νυκτερινές ώρες της 28/12/2023 σε περιοχή του Δήμου Χανίων και συνελήφθη σήμερα (03.01.2024) το μεσημέρι δυνάμει εντάλματος σύλληψης κ. Ανακριτή Χανίων, ημεδαπός κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χανίων».

Ο 80χρονος, εξήλθε χθες από τη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Χανιών και νοσηλεύεται στο Θωρακοχειρουργικό Τμήμα του νοσοκομείου.

Υπενθυμίζεται ότι ο ηλικιωμένος μετά την μεταφορά του στο νοσοκομείο είχε υποβληθεί σοβαρή θωρακοχειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση του τραύματος στο στήθος ενώ έφερε και χτυπήματα στο κεφάλι και μώλωπες στο σώμα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.