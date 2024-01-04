Μέτρα προστασίας πρόκειται να ανακοινώσει σήμερα ο ΕΟΔΥ ενόψει της επαναλειτουργίας των σχολείων τη Δευτέρα μετά την εορταστική περίοδο.

Την ανακοίνωση αυτή έκανε η αναπληρωτής υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη η οποία μιλώντας στον ΑΝΤ1 τόνισε ότι υπάρχει αυξημένη πίεση στο ΕΣΥ λόγω και της έξαρσης της γρίπης.

Σημείωσε ότι στόχος είναι η παρακολούθηση της τήρησης των μέτρων προστασίας, κυρίως σε δομές υγείας και φροντίδας ατόμων από ευπαθείς ομάδες και υπογράμμισε ότι όλα δείχνουν πως ο εμβολιασμός κατά του κορονωϊού θα γίνεται στο εξής σε ετήσια βάση, όπως ο αντιγριπικός εμβολιασμός.

Η κ. Αγαπηδάκη προανήγγειλε πως θα υπάρξει τις επόμενες ώρες, ανακοίνωση του ΕΟΔΥ για τα μέτρα προστασίας που θα πρέπει να τηρούνται από μαθητές και γονείς, ενόψει της επαναλειτουργίας των σχολείων από την Δευτέρα, ενώ κάλεσε όλους τους πολίτες να τηρούν τα μέτρα ατομικής προστασίας, όπως η χρήση μάσκας και το τακτικό πλύσιμο των χεριών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.