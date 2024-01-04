Επεισοδιακή σύλληψη δύο ανηλίκων σημειώθηκε, χθες το μεσημέρι, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα αστυνομικοί του τμήματος Ασφαλείας Λευκού Πύργου, συνέλαβαν έναν 16χρονο και μια 17χρονη, καθώς εντοπίστηκαν στο κέντρο της πόλης να επιβαίνουν σε δίκυκλη μοτοσικλέτα, η οποία είχε κλαπεί στις 29 Δεκεμβρίου του περασμένου έτους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 16χρονος τράπηκε αρχικά σε φυγή, οι αστυνομικοί όμως κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν, ενώ η 17χρονη αφού πρώτα εμπόδισε τον αστυνομικό να καταδιώξει τον συνεργό της, ακολούθως αντιστάθηκε σθεναρά, εξύβρισε και απείλησε τους αστυνομικούς.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι ο συλληφθείς από κοινού με συνομήλικό του, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία, προέβησαν τον προηγούμενο μήνα σε δύο διαρρήξεις καταστημάτων δερματοστιξίας και καφετέριας, στο κέντρο της πόλης, απ' όπου αφαίρεσαν εξοπλισμό και χρηματικό ποσό.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η κλεμμένη μοτοσικλέτα αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.