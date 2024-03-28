Σε εξέλιξη είναι το παλλασιθιώτικο συλλαλητήριο για τη δημόσια υγεία στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, στο Σεληνάρι, ενώ σήμερα έχει παραλύσει ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας στις πόλεις του νομού Λασιθίου.

Περίπου στις 12.00 το μεσημέρι οι συγκεντρωμένοι προχώρησαν σε κλείσιμο της Εθνικής οδού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Τρεις μεγάλες προσυγκεντρώσεις έγιναν στον Άγιο Νικόλαο, τη Νεάπολη και τη Σητεία.

Κεντρικό αίτημα της κινητοποίησης είναι η στήριξη, με προσλήψεις ιατρικού και λοιπού προσωπικού, των νοσοκομείων και μονάδων υγείας της περιφερειακής ενότητας.

Να σημειωθεί ότι το παρών στην κινητοποίηση δίνει πλήθος κόσμου αλλά και εκπρόσωποι φορέων. Μεταξύ άλλων στο συλλαλητήριο βρέθηκαν ο Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου, κ. Γεράσιμος, ο Μητροπολίτης Ιεραπυτνης και Σητείας Κύριλλος, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, Βαγγέλης Ζαχαρης, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, Μανώλης Μενεγάκης και άλλοι.

Συλλαλητηριο Σεληνάρη

" Να πάψει το Λασίθι να είναι το αποπαιδι της Ελλαδας" υπογράμμισε - μεταξύ άλλων, σε δηλώσεις του ο Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας Κύριλλος, ενώ σε ομόφωνο ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο Σητείας αναφέρει:

"Η συνεχής υποβάθμιση του εθνικού συστήματος υγείας έχει σαν αποτέλεσμα τη ραγδαία υποστελέχωση των νοσοκομείων του νομού σε ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό.

Η ίδρυση και πλήρης λειτουργία των τριών νοσοκομείων του νομού προέκυψε από την ανάγκη εξυπηρέτησης των τριών αστικών κέντρων, την ανυπαρξία σύνδεσης σύγχρονου οδικού δικτύου και την εξυπηρέτηση όχι μόνο τον κατοίκων του νομού Λασιθίου, αλλά και των χιλιάδων επισκεπτών της καλοκαιρινής περιόδου, των όμορων προς την Κρήτη νησιών της Δωδεκανήσου και των εκατοντάδων ξένων εργατών γης που απασχολούνται στον πρωτογενή τομέα.

Η παροχή υπηρεσιών υγείας είναι ευθύνη της πολιτείας και αποτελεί ιερή υποχρέωση και όχι πολυτέλεια ή ανάγκη. Το υπέρτατο αγαθό της υγείας είναι αδιαπραγμάτευτο για όλους και την περίοδο αυτή δοκιμάζεται η αξιοπιστία της κυβέρνησης.

Ο Δήμαρχος και το δημοτικό συμβούλιο συμπαραστεκόμαστε και θα συμμετέχουμε στο παλλασιθιώτικο συλλαλητήριο, συμβάλλοντας στη διευκόλυνση της μετακίνησης των συνδημοτών και του προσωπικού του δήμου, με τη διάθεση τριών λεωφορείων και καλούμε όλους τους συνδημότες να συμμετέχουν μαζικά στη συγκέντρωση της 28ης Μαρτίου και όλοι μαζί τα διεκδικήσουμε:

Την κατάργηση των νόμων που διαλύουν και ιδιωτικοποιούν το ΕΣΥ και την ανατροπή κάθε κίνησης αλλαγής του χάρτη υγείας με υποβαθμίσεις νοσοκομείων και νέες συγχωνεύσεις.

Την προστασία όλων των νοσοκομείων του νομού, τη στελέχωση τους σύμφωνα με τους οργανισμούς λειτουργίας τους με μαζικές προσλήψεις προσωπικού και τη μονιμοποίηση συμβασιούχων.

Τη διοικητική αυτοτέλεια και κατάργηση της ενοποίησης των νοσοκομείων του νομού και την επαναφορά τους στο πριν το 2012 καθεστώς διοίκησης.

Την παροχή κινήτρων στις άγονες και προβληματικές περιοχές.

Την υλοποίηση του Κέντρου Αποκατάστασης στη Νεάπολη και την προστασία των δομών απεξάρτησης και του ΚΕΘΕΑ

Τη βελτίωση των μισθολογικών και εργασιακών συνθηκών των ιατρών και των υπολοίπων εργαζομένων στα νοσοκομεία (αυξήσεις μισθών, φορολογικές ελαφρύνσεις, κατάργηση των «εντέλλεσθε» και των εξαντλητικών συνθηκών εργασίας) ώστε να σταματήσει το κύμα παραιτήσεων και να υπάρχει κλίμα προσέλκυσης νέων ιατρών και εργαζομένων στο ΕΣΥ, προκειμένου να μην αποβαίνουν άγονες οι περισσότερες προκηρύξεις".

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.