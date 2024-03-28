Στιγμές απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν πριν μια εβδομάδα σε σχολείο της Λάρισας, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες γονείς μαθητών καβγάδισαν αγρίως και λίγο έλειψε να πιαστούν στα χέρια, δίνοντας το... κακό παράδειγμα στα παιδιά τους.

Το περιστατικό έλαβε χώρα έξω από γυμνάσιο, την ώρα που σχολούσαν οι μαθητές.

Για άγνωστο λόγο, οι γονείς δύο μαθητών άρχισαν να τσακώνονται, εκτοξεύοντας ύβρεις μεταξύ τους, μπροστά στα παιδιά τους και άλλους μαθητές.

«Δύο γονείς μαθητών που φοιτούν σε Γυμνάσιο της πόλης μας στην ευρύτερη περιοχή της Χαραυγής άρχισαν να καβγαδίζουν φωνάζοντας και βρίζοντας ο ένας τον άλλο σχετικά με την συμπεριφορά των παιδιών τους χωρίς να έχουν όμως αποσαφηνιστεί οι λόγοι που οδήγησαν στον καβγά. Μάλιστα την ώρα που εκτυλίσσονταν το περιστατικό παρόντα ήταν και τα παιδιά των προαναφερθέντων γονέων ενώ την συγκεκριμένη ώρα οι περισσότεροι μαθητές σχολούσαν από το σχολείο», αναφέρει πολίτης στην καταγγελία του στο onlarissa.

Η κατάσταση άρχισε να ξεφεύγει, ενώ από τις φωνές βγήκαν στα μπαλκόνια οι περίοικοι για να δουν τι συμβαίνει. Εν τέλει οι ψυχραιμότεροι επενέβησαν για να εκτονωθεί η κατάσταση, καθώς τα πνεύμα είχαν οξυνθεί ιδιαίτερα, ενώ κλήθηκε και η αστυνομία η οποία έσπευσε στο σημείο με δύο μηχανές της ομάδας ΔΙΑΣ και ένα περιπολικό για να επιληφθεί της κατάστασης.

Πηγή: skai.gr

