Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Βίντεο ντοκουμέντα από τη δράση των «ποντικών» που είχαν γίνει ο φόβος και ο τρόμος ιδιοκτητών ακινήτων σε Εκάλη και Ν. Ερυθραία φέρνει στο φως της δημοσιότητας το Skai.gr.

Οι τέσσερις διαρρήκτες ηλικίας 23, 26, 29 και 37 ετών που έπεσαν τελικά στα χέρια της ΕΛΑΣ στην Κηφισιά, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, είχαν γίνει ο φόβος και ο τρόμος στα βόρεια προάστια.

Το τέλος της συμμορίας ήρθε όταν με το «επιχειρησιακό αυτοκίνητο» στο οποίο είχαν προσαρμόσει πινακίδες κυκλοφορίας που είχαν κλέψει λίγο πριν από όχημα γυναίκας, διέρρηξαν την μπαλκονόπορτα διαμερίσματος στη Νέα Ερυθραία, εισήλθαν εντός και απέσπασαν πλήθος κοσμημάτων.

Κατά τη διαφυγή τους, εντοπίστηκαν από περιπολούντες αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και κλήθηκαν σε έλεγχο.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ο οδηγός δε συμμορφώθηκε στις υποδείξεις των αστυνομικών επιτάχυνε, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς με τους αστυνομικούς οι οποίοι ενισχύθηκαν με επιπλέον δυνάμεις της Άμεσης Δράσης (περιπολικά και ομάδα ΖΗΤΑ) να ακολουθούν το προπορευόμενο αυτοκίνητο από ικανή απόσταση ασφαλείας, καλώντας διαρκώς με χρήση φάρου και ηχητικών σημάτων τον οδηγό να ακινητοποιήσει το όχημα.

Ο οδηγός εισήλθε αντίστροφα στο ρεύμα κυκλοφορίας σε κεντρικό δρόμο της Κηφισιάς, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια διερχόμενων οδηγών και πεζών.

Έπειτα το όχημα των δραστών πραγματοποίησε οπισθοπορεία και συγκρούστηκε με έτερο όχημα που κινούνταν κανονικά στον ίδιο δρόμο, με αστυνομικό να αποβιβάζεται από το δίκυκλο και να ζητά επιτακτικά από τους δράστες να σταματήσουν, με τον οδηγό να αγνοεί τις εντολές και να κινείται απειλητικά σε βάρος των αστυνομικών με πρόθεση να τους πλήξει.

Ο αστυνομικός ενήργησε μια βολή ακινητοποίησης του οχήματος στην εμπρόσθια ρόδα του.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Το καταδιωκόμενο αυτοκίνητο συνέχισε για λίγο ακόμα την πορεία του, έως ότου προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, με τους δράστες αυτή τη φορά να προσπαθούν να διαφύγουν πεζή, εγκαταλείποντας το όχημα.

Ακολούθησε πεζή καταδίωξη, έως ότου εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι δράστες από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Οι δράστες οδηγήθηκαν στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής που επιλήφθηκε προανακριτικά της υπόθεσης και εξιχνίασε επιπλέον δυο υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών από οικίες στη Νέα Ερυθραία που διαπράχθηκαν διαδοχικά από την ανωτέρω συμμορία με τον ίδιο τρόπο δράσης την προηγούμενη ημέρα.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Τόσο στην κατοχή τους, όσο και στο δρομολόγιο της πεζής διαφυγής τους μετά από έρευνα των αστυνομικών βρέθηκε μέρος των κλοπιμαίων, τα οποία και αποδόθηκαν στην παθούσα.

Ακόμη, κατασχέθηκε το «επιχειρησιακό» αυτοκίνητο των δραστών και το βλήμα από την επιφάνεια του, προκειμένου να εξεταστούν εργαστηριακά.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα τόσο για την εξιχνίαση του εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας, όσο και για τη σύλληψη άλλων μελών συνεχίζεται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.