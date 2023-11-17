Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 2 το μεσημέρι της Παρασκευής στη Λάρισα και ειδικότερα στην συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Ανθίμου Γαζή, στο οποίο ενεπλάκησαν δυο ΙΧ αυτοκίνητα και ένα μηχανάκι.

Από το συμβάν το οποίο έγινε κάτω από αδιευκρίνιστες ως στιγμής συνθήκες, κατά πληροφορίες του onlarissa.gr, τραυματίστηκαν τα δύο νεαρά άτομα, ένας άνδρας και μια γυναίκα που επέβαιναν στο δίκυκλο.

Αστυνομία και ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο, με δύο ασθενοφόρα να μεταφέρουν τους τραυματίες στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

