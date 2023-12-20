Με ψευδείς αγγελίες πώλησης αυτοκίνητων στο διαδίκτυο επιτήδειοι κατάφεραν να αποσπάσουν από τρεις παθόντες περισσότερα από 8.000 ευρώ. Η υπόθεση είναι μία από τις τέσσερις περιπτώσεις απάτης και μία απόπειρα, που έλαβαν χώρα κατά το χρονικό διάστημα Μαΐου - Σεπτεμβρίου 2023 και κατάφεραν να εξιχνιάσουν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Ωραιοκάστρου.

Από τις αστυνομικές έρευνες ταυτοποιήθηκαν ως δράστες πέντε Έλληνες, τέσσερις γυναίκες και ένας άντρας, ηλικίας από 28 έως 42 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δικογραφίες, κατά περίπτωση, για απάτη μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, τετελεσμένες και σε απόπειρα, καθώς και απλή συνέργεια σε απάτη μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Επιπρόσθετα, με το πρόσχημα ηλεκτρονικής επένδυσης χρημάτων, μία 40χρονη από τους δράστες προσπάθησε, ανεπιτυχώς, να αποσπάσει χρήματα από υποψήφιο επενδυτή, ενώ 42χρονη δράστιδα μέσω ιστοσελίδας πώλησης υποδημάτων που είχε δημιουργήσει η ίδια, απέστειλε σε παθόντα προϊόν κατώτερης ποιότητας σε σχέση με αυτό που παρήγγειλε.

Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν θα υποβληθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.