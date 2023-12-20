Τρία άμεσα μέτρα για μείωση τους μέχρι και 80% των τροχαίων ατυχημάτων προτείνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης. Όλα αυτά όταν το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν αυξηθεί τα ατυχήματα και οι θάνατοι στους δρόμους, ενώ έχει αυξηθεί η επιθετικότητα και η παραβατικότητα στους δρόμους.

«Προτείνουμε τρία μέτρα για να μείωση των ατυχημάτων. Να μειωθεί το όριο ταχύτητας σε όλο τον αστικό ιστό στα 30χλμ/ώρα, να απαγορευτεί η οδήγηση μετά από χρήση αλκοόλ ή ψυχοτρόπων ουσιών με μηχανισμό κλειδώματος και ξεκλειδώματος του αυτοκινήτου. Στην αγορά υπάρχουν απλές υλοποιήσεις που δεν στοιχίζουν πάνω από 32 ευρώ και μπορούν να δώσουν λύσεις. Ο έλεγχος του μηχανισμού μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια ελέγχου ΚΤΕΟ και να απενεργοποιηθεί το σήμα GSM στο αυτοκίνητο (αφορά την κινητή τηλεφωνία). Αυτά τα τρία μέτρα είναι που προκαλούν το 80-85% των τροχαίων ατυχημάτων» ανέφερε στο ραδιόφωνο του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου, Πρακτορείο 104,9 FM, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης, 'Αρης Ζωγράφος.

Παράλληλα επανέλαβε ότι πρέπει ο Έλληνας οδηγός να αποκτήσει κυκλοφοριακή παιδεία. «Πρέπει ως κοινωνία να αποκτήσουμε κυκλοφοριακή νοημοσύνη. Θα πρέπει να υπάρχει κυκλοφοριακή αγωγή ως κύριο μάθημα στο σχολείο, ώστε να δώσει τα απαραίτητα εφόδια για κυκλοφοριακή παιδεία στην επόμενη γενιά. Επίσης πρέπει να αναβαθμίσουμε το σύστημα και αξιολόγησης των νέων οδηγών και να επενδύσουμε στην δια βίου μάθηση όλων των οδηγών. Διαπιστώνω ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν παραβάσεις που δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Αυτό είναι ένα θέμα που μας απασχολεί, ενώ θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα τροχαία συμβάντα είναι η αδυναμία μιας χώρας να προστατεύσει τον πληθυσμό της», τόνισε.

Τέλος, ο κ. Ζωγράφος εκφράζοντας τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εκπαιδευτών Οδήγησης διαφώνησε «με το δικαίωμα οδήγησης μοτοσικλέτας με δίπλωμα αυτοκινήτου, με την απόκτηση διπλώματος στα 16 και 17 χρόνια, με την παρωχημένη εκπαίδευση και αξιολόγηση των νέων οδηγών, με την ανάγκη για υιοθέτηση νέας κουλτούρας κινητικότητας η οποία θα είναι βασισμένη στην βιώσιμη αστική κινητικότητα, ενώ θα πρέπει να αλλάξει η φιλοσοφία των προστίμων", επισήμανε για να συνεχίσει: "τα πρόστιμα θα πρέπει να γίνουν εφαλτήριο για δεξιότητες στους παραβάτες. Αν καταφέρουμε να ακουμπήσουμε στην κυκλοφοριακή αγωγή θα μπορούσαμε άμεσα να δώσουμε στην κοινωνία έναν διαφορετικό καθρέπτη, μια άλλη λογική συμμόρφωσης. Τα παιδιά όταν μαθαίνουν για τους κανόνες κυκλοφορίας που επικρατούν στο δρόμο, δημιουργούν μια πολύ μεγάλη ομπρέλα μέσα στο αυτοκίνητο, διότι επεμβαίνουν στον γονιό, στον παππού, στον θείο. Τα παιδιά αυτά επισημάνουν τα κακώς κείμενα του οδηγού. Και αυτό το βλέπουμε μέσα στις σχολές, όπου οι μεγάλοι οδηγοί μας λένε ότι έχουν έναν τροχονόμο μέσα στο αμάξι τους».

