Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Αυτοκίνητο ΙΧ παρέσυρε σήμερα το πρωί μία πεζή γυναίκα στη Λ. Θησέως, στην Καλλιθέα, στο ρεύμα προς παραλιακή, στο ύψος της Σιβιτανίδειου Σχολής, την ώρα που προσπαθούσε να περάσει τον δρόμο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η γυναίκα είναι σοβαρά τραυματισμένη.



Πηγή: skai.gr

