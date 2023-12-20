Λογαριασμός
Παράσυρση πεζής στη Λ. Θησέως, στην Καλλιθέα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η γυναίκα είναι σοβαρά τραυματισμένη

εκαβ

Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Αυτοκίνητο ΙΧ παρέσυρε σήμερα το πρωί μία πεζή γυναίκα στη Λ. Θησέως, στην Καλλιθέα, στο ρεύμα προς παραλιακή, στο ύψος της Σιβιτανίδειου Σχολής, την ώρα που προσπαθούσε να περάσει τον δρόμο. 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η γυναίκα είναι σοβαρά τραυματισμένη. 
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Καλλιθέα παράσυρση
