Λάρισα: Γυναίκα βρήκε χρήματα σε ΑΤΜ στο κέντρο της πόλης

Έκπληκτη έμεινε μια γυναίκα χθες στη Λάρισα όταν πήγε για συναλλαγή στο ΑΤΜ της Εθνικής Τράπεζας που βρίσκεται επί της 23ης Οκτωβρίου στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου, βρήκε χρήματα που είχαν μαγκώσει.

Η κίνησή της ήταν αυτόματη, επικοινώνησε με την τράπεζα και της συνέστησαν να τα παραδώσει σε συγκεκριμένο τραπεζικό κατάστημα στον πεζόδρομο της Πατρόκλου, όπως και έπραξε, καταθέτοντας στους υπευθύνους τα στοιχεία της.

Η ίδια δεν σταμάτησε εκεί, ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το γεγονός σε μια προσπάθεια να βρεθεί ο κάτοχος των χρημάτων και να απευθυνθεί στο κατάστημα για να τα παραλάβει.

Μια κίνηση που δείχνει ηθική και αρετή. Μάλιστα τα θετικά σχόλια έπεσαν «βροχή» κάτω από την ανάρτηση της Λαρισαίας που έσπευσε να ευχαριστήσει…

Δείτε την ανάρτηση:

«Μόλις βρήκα χρήματα σε ΑΤΜ στην 23ης Οκτωβρίου.

Ήταν μαγκωμένα… Επικοινώνησα με την τράπεζα και μου σύστησε να τα πάω σε ένα κατάστημα να τα παραδώσω. Σε όποιον ανήκουν να τα αναζητήσει στο κατάστημα της Εθνικής στην Πατρόκλου….

Νιώθω την ανάγκη να σας ευχαριστήσω για όλες αυτές τις ευχές και τα καλά σας λόγια .Eξεπλάγην η αλήθεια είναι, διότι δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι διαφορετικό σε καμία περίπτωση και δεν νιώθω πως έκανα κάτι το τόσο αξιόλογο για να δέχομαι όλα αυτά τα όμορφα μηνύματα. Μακάρι ο άνθρωπος να σκεφτεί να πάρει ένα τηλέφωνο στην τράπεζα, έχω αφήσει τα στοιχεία μου στον υπάλληλο που μίλησα και του γνωστοποίησα που θα τα παραδώσω αύριο…και εσείς κορίτσια που είστε γύρω από τον Άγιο Κωνσταντίνο αν ακούσετε κάτι για αυτό το ζήτημα ενημερώστε… Και πάλι ευχαριστώ».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.