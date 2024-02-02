Για παράνομη μεταφορά 10 μεταναστών συνελήφθη 40χρονος οδηγός φορτηγού στην Ημαθία. Πρόκειται για Ρουμάνο υπήκοο, ο οποίος είχε ξεκινήσει δρομολόγιο από το Βουκουρέστι μεταφέροντας κυλινδρικά τεμάχια πλαστικού υλικού κατασκευής στρωμάτων.

Οι μετανάστες (οκτώ άνδρες και δύο γυναίκες), όλοι υπήκοοι Νεπάλ, κρύβονταν πάνω στο εμπόρευμα και προορισμός τους φαίνεται πως ήταν η Νότια Ελλάδα.

Αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Ημαθίας εντόπισαν χθες το μεσημέρι το φορτηγό στην περιοχή της Αγκαθιάς και ακολούθησε έρευνα. Κατά την προανάκριση, οι διακινούμενοι κατέθεσαν ότι είχαν καταβάλει χρήματα για την μεταφορά τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

