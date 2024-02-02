Εξετάσεις πιστοποίησης των αποφοίτων των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας και των Πειραματικών ΕΠΑΣ (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠA) για το σχολικό έτος 2022-2023 στις 10-11 Φεβρουαρίου 2024 διενεργεί η ΔΥΠΑ σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

Συγκεκριμένα, το Σάββατο 10/2 και την Κυριακή 11/2 θα λειτουργήσουν 12 εξεταστικά κέντρα στην Αττική, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Καβάλα, Τρίπολη, Πάτρα, Ιωάννινα, Κοζάνη, Ηράκλειο Κρήτης, Μυτιλήνη, Χίο και Ρόδο.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στα εξεταστικά τους κέντρα από τις 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ. (το αργότερο).

Η εξέταση θα διαρκέσει δύο ώρες για όλες τις ειδικότητες από τις 12:00 έως τις 14:00 μ.μ..

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η πιστοποίηση των αποφοίτων των ΕΠΑΣ και των ΠΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔYΠΑ αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσμάτων μάθησης, που αποκτώνται, μέσω του δυικού τρόπου μάθησης στις σχολές της ΔΥΠΑ.

Η διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης αφορά σε αυτούς που διαθέτουν βεβαίωση επαγγελματικής εκπαίδευσης, ώστε, μετά την επιτυχή συμμετοχή τους, να λάβουν πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 3.

Για τις διευθύνσεις των εξεταστικών κέντρων και την ημέρα που εξετάζεται η κάθε ειδικότητα, οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερώνονται στη διεύθυνση: https://www.eoppep.gr/index.php/el/announcements/2025-anakoinosi-programmatos-exetaseon-epas-pepas-dypa.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις ΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/mathitia.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.