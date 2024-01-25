Φιλοξενούμενοι ανήλικοι πρόσφυγες της Δομής του Ερυθρού Σταυρού στα Καλάβρυτα, βρήκαν την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου, μέσα στην πόλη ένα πορτοφόλι με χρηματικό ποσό.
Τα προσφυγόπουλα το παρέδωσαν στον συντονιστή της δομής και αυτός με τη σειρά του το παρέδωσε στο ΑΤ Καλαβρύτων.
Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί ο ιδιοκτήτης του πορτοφολιού καθώς εντός αυτού δεν υπήρχαν άλλα στοιχεία πλην του χρηματικού ποσού.
Μια αξιέπαινη ενέργεια από τα παιδιά της δομής!
Φωτ. αρxείου
- Αθωώθηκε η 44χρονη οικιακή βοηθός που έκλεβε την εργοδότριά της - Ο λόγος που δεν της επιβλήθηκε ποινή
- Λιτή και σαφής ανακοίνωση της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας: «Η ομοφυλοφιλία δεν αποτελεί ψυχική νόσο»
- Χαρδαλιάς: Αναγκαία η εκπόνηση ρεαλιστικού σχεδίου για την ανάπτυξη της Περιφέρειας Αττικής - Η στρατηγική της επόμενης 5ετίας
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.