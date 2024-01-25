Φιλοξενούμενοι ανήλικοι πρόσφυγες της Δομής του Ερυθρού Σταυρού στα Καλάβρυτα, βρήκαν την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου, μέσα στην πόλη ένα πορτοφόλι με χρηματικό ποσό.

Τα προσφυγόπουλα το παρέδωσαν στον συντονιστή της δομής και αυτός με τη σειρά του το παρέδωσε στο ΑΤ Καλαβρύτων.

Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί ο ιδιοκτήτης του πορτοφολιού καθώς εντός αυτού δεν υπήρχαν άλλα στοιχεία πλην του χρηματικού ποσού.

Μια αξιέπαινη ενέργεια από τα παιδιά της δομής!

Φωτ. αρxείου

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.