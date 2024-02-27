Φωτιά σε λάστιχα και άχυρα έβαλαν συμβολικά σήμερα, το πρωί της Τρίτης στην Κεντρική πλατεία της Λάρισας αγρότες από το μπλόκο του Πλατυκάμπου, στο πλαίσιο της λήξης των κινητοποιήσεών τους, την οποία γνωστοποίησαν με σχετική ανακοίνωση χθες, Δευτέρα, δηλώνοντας ότι από σήμερα επιστρέφουν στα χωράφια τους και θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις με άλλες μορφές.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, οι αγρότες κατέφθασαν στον χώρο της πλατείας χθες, όπου και διανυκτέρευσαν, ενώ σε συνέχεια των κινητοποιήσεών τους, θα κινηθούν προς την περιοχή της Φιλιππούπολης, όπου θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας στους πρώην εργαζόμενους της τράπεζας Πειραιώς η οποία σταμάτησε την λειτουργία της από χθες.

«Η καινούργια ΚΑΠ έχει κάνει στάχτη τα πάντα, γι’αυτό κι εμείς δείχνουμε ότι μπορούμε να κάνουμε στάχτη όλους όσοι δεν μας υπολογίζουν. Φεύγουμε από εδώ και πάμε να συμπαρασταθούμε σε όσους απολύθηκαν από την τράπεζα Πειραιώς στην Φιλιππούπολη , δείχνοντας έτσι την αλληλεγγύη μας σε όλους τους ανθρώπους της παραγωγικής τάξης, που τους έχουμε δίπλα μας. Αύριο στεφτόμαστε να κλείσουμε τα Τέμπη στις γραμμές του σιδηροδρομικού. Ο αγώνας δεν σταματάει μέχρι να δικαιωθούμε», δήλωσε ο αγρότης και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Μπλόκων κ. Κωνσταντίνος Μητροδήμος.

Πηγή: skai.gr

