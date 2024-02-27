Με νέες κινητοποιήσεις προειδοποιούν οι οδηγοί ταξί μετά την άκαρπη συνάντηση που είχαν σήμερα στο υπουργείο Μεταφορών με την υφυπουργό Χριστίνα Αλεξοπούλου.

Οι οδηγοί ταξί πραγματοποίησαν νωρίτερα πορεία με τα αυτοκίνητά τους μέχρι το υπουργείο Μεταφορών στη λεωφόρο Μεσογείων, όπου είχαν συνάντηση με την κ. Αλεξοπούλου.

Η πορεία ξεκίνησε λίγο μετά τις 11:15 από τη λεωφόρο Αθηνών προς το υπουργείο Μεταφορών στη λεωφόρο Μεσογείων. Περίπου 200 ταξί συμμετείχαν στην πορεία.

