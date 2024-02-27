Θλιβερές εικόνες εγκατάλειψης κατέγραψε η κάμερα του ΣΚΑΪ στους χώρους αθλοπαιδιών του ΤΕΦΑΑ στη Δάφνη μετά από καταγγελίες τηλεθεατών.

Σύμφωνα με την αυτοψία της δημοσιογράφου στα εξωτερικά γήπεδα του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΕΚΠΑ, στον χώρο του μπάσκετ δεν υπάρχουν… μπασκέτες, το δάπεδο είναι σχεδόν διαλυμένο ενώ τα συρματοπλέγματα είναι κομμένα σε πολλά σημεία.

Κακή εικόνα παρουσιάζει και το γήπεδο του στίβου, οι κερκίδες και γενικά όλες οι εξωτερικές εγκαταστάσεις στης σχολής, που χρησιμοποιούντια επίσης από πολίτες.

Την καταγγελία στο kataggelies@skai.gr έκανε στον σταθμό κάτοικος της περιοχής που πηγαίνει τα παιδιά του στα γήπεδα για να αθληθούν.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.