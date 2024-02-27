Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στον Παλαμά με τα τρακτέρ τους οι αγρότες της Καρδίτσας μέχρι την συνάντηση με τον πρωθυπουργό, στις 11 Μαρτίου

Οι αγρότες έφυγαν από το μπλόκο που στήθηκε στον Ε 65 και θα παρατάξουν τα τρακτέρ τους στην είσοδο του Παλαμά

ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Οι Καρδιτσιώτες αγρότες που προέρχονται κυρίως από περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel θα παρατάξουν τα τρακτέρ τους στην είσοδο του Παλαμά, μέχρι να γίνει η συνάντηση των Θεσσαλών με τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.

Οι αγρότες έφυγαν από το μπλόκο που στήθηκε στον Ε 65, όπου παρέμειναν αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού Καρδίτσας και των Φαρσάλων για 35 ημέρες. Είμαστε άνεργοι αγρότες, άνεργοι κτηνοτρόφοι , άνεργοι μελισσοκόμοι”, δηλώνουν χαρακτηριστικά.

Θα παρατάξουν τα τρακτέρ τους στην είσοδο του Παλαμά, μέχρις ότου γίνει η συνάντηση των Θεσσαλών αγροτών με τον πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη στις 11 Μαρτίου.

Μεταξύ τους υπάρχουν αγρότες που -όπως υποστηρίζουν- δεν θα μπορέσουν να καλλιεργήσουν, αφού σε πολλές περιπτώσεις οι εκτάσεις βρίσκονται ακόμη κάτω από το νερό. Ζητούν στο 100% αποζημιώσεις σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο. Ζητούν επίσης αναπλήρωση εισοδήματος και για όσους θα παράξουν με μειωμένη παραγωγή και βεβαίως τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα για να προστατευτεί το σύνολο της Θεσσαλίας.

Πηγή: ΕΡΤ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αγρότες Καρδίτσα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark