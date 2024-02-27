Οι Καρδιτσιώτες αγρότες που προέρχονται κυρίως από περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel θα παρατάξουν τα τρακτέρ τους στην είσοδο του Παλαμά, μέχρι να γίνει η συνάντηση των Θεσσαλών με τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.

Οι αγρότες έφυγαν από το μπλόκο που στήθηκε στον Ε 65, όπου παρέμειναν αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού Καρδίτσας και των Φαρσάλων για 35 ημέρες. Είμαστε άνεργοι αγρότες, άνεργοι κτηνοτρόφοι , άνεργοι μελισσοκόμοι”, δηλώνουν χαρακτηριστικά.

Θα παρατάξουν τα τρακτέρ τους στην είσοδο του Παλαμά, μέχρις ότου γίνει η συνάντηση των Θεσσαλών αγροτών με τον πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη στις 11 Μαρτίου.

Μεταξύ τους υπάρχουν αγρότες που -όπως υποστηρίζουν- δεν θα μπορέσουν να καλλιεργήσουν, αφού σε πολλές περιπτώσεις οι εκτάσεις βρίσκονται ακόμη κάτω από το νερό. Ζητούν στο 100% αποζημιώσεις σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο. Ζητούν επίσης αναπλήρωση εισοδήματος και για όσους θα παράξουν με μειωμένη παραγωγή και βεβαίως τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα για να προστατευτεί το σύνολο της Θεσσαλίας.

