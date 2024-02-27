''Την Τρίτη 27/2 επιστρέφουμε στα χωριά μας οργανωμένα και συντονισμένα σε όλη τη χώρα με το κεφάλι ψηλά, περήφανοι για τον αγώνα μας, ο οποίος συνεχίζεται με διάφορες μορφές. Καταγγέλλουμε την κυβέρνηση για την αδιαλλαξία της και την προειδοποιούμε ότι θα μας βρίσκει συνεχώς μπροστά της”, αναφέρει σε ανακοίνωση της η Πανελλήνια Επιτροπή των μπλόκων, ανακοινώνοντας την αποχώρηση των τρακτέρ.

Ωστόσο, όπως διευκρινίζει η Επιτροπή, την επόμενη ημέρα, Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου, “συμμετέχουμε πολύμορφα σε όλη την χώρα στην 24ωρη πανεργατική απεργία εκδηλώνοντας την αλληλεγγύη μας και καταγγέλλουμε τις προσπάθειες συγκάλυψης του εγκλήματος στα Τέμπη ένα χρόνο αργότερα. Δίνουμε νέο αγωνιστικό ραντεβού την Κυριακή 10 Μαρτίου και ώρα 12 το μεσημέρι για να τιμήσουμε αγωνιστικά την 114η επέτειο του Κιλελέρ, στο χώρο της θυσίας των Θεσσαλών κολίγων. Για να διαμηνύσουμε την αποφασιστικότητά μας να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να μπορούμε να παράγουμε για μας και για όλο το λαό μας”.

Όσον αφορά στα αιτήματα της κινητοποίησης, η Επιτροπή των μπλόκων επισημαίνει ότι “η κυβέρνηση αρνείται να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματά μας επειδή δεν θέλει να θίξει ούτε κάτ’ ελάχιστον τα συμφέροντα μας χούφτας εμποροβιομηχάνων και μεγαλοεισαγωγέων που εκμεταλλεύονται το μόχθο μας και κερδοσκοπούν σε βάρος του λαού μας… Η κυβερνητική άρνηση δεν μας πτοεί. Συνεχίζουμε τον αγώνα”.

