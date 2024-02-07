Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία της Λαμίας, από την τραγική είδηση ότι ένα μικρό παιδί, μόλις 8 ετών «έφυγε» ξαφνικά από τη ζωή το μεσημέρι της Τετάρτης (7/2).

Ο μικρός είχε παρουσιάσει συμπτώματα ίωσης και γαστρεντερίτιδας και είχε μεταφερθεί από τους γονείς του την περασμένη Παρασκευή το μεσημέρι στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας.

Μέσα σε λίγες ώρες το παιδί είχε διακομιστεί στο «Παίδων», έχοντας διαγνωστεί με σοβαρό πρόβλημα στα νεφρά. Δυστυχώς μέσα σε 5 ημέρες κατέληξε βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του αλλά και ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει το κακό νέο και ζητούν να μάθουν τα αίτια που από τη μία στιγμή στην άλλη ένα υγιές παιδί έφυγε από κοντά μας.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ την περασμένη Κυριακή ενεργοποιήθηκαν όλες οι ελεγκτικές αρχές για να εντοπιστούν πιθανές προσβολές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τέτοιες σημαντικές βλάβες.

Έχουν ερευνηθεί οι επαφές του 8χρονου και ιδιαίτερα η διαδρομή του πριν από την μεταφορά του στο νοσοκομείο της Λαμίας, έχουν αποκλειστεί κάποιες εκδοχές ωστόσο αναμένονται και άλλα τα αποτελέσματα.

