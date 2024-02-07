ΕΟΠΠΥ: Κατ΄οίκον αποστολή ακριβών φαρμάκων για πέντε ασθένειες

Η κατ’οίκον αποστολή των ακριβών φαρμάκων από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, θα γίνεται, πλέον, σε ασθενείς που πάσχουν από πνευμονική υπέρταση, κυστική ίνωση, θαλασσαιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία και νόσο του κινητικού νευρώνα.

Τη σχετική υπουργική απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, υπογράφει ο υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης. Τα φάρμακα αυτά παραλαμβάνονταν, έως τώρα, μόνο από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να ταλαιπωρούνται, συχνά, σε «ουρές» αναμονής.

Προϋπόθεση για την κατ’ οίκον αποστολή των ακριβών αυτών φαρμάκων αποτελεί η ενεργοποίηση της άυλης συνταγογράφησης στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ. Οι ασθενείς θα μπορούν να λαμβάνουν τα φάρμακα στο σπίτι, σε δύο έως πέντε εργάσιμες ημέρες από την εκτέλεση της συνταγής.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, θα τηρείται η εξής διαδικασία για την κατ΄ οίκον αποστολή των φαρμάκων: Κατά την έκδοση ιατρικής συνταγής στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της (ΗΔΙΚΑ), ο συνταγογράφος ιατρός ενημερώνεται για τα φάρμακα που πληρούν τα κριτήρια για αποστολή κατ’ οίκον και σε περίπτωση που ο ασθενής δηλώσει ότι επιθυμεί την παραλαβή των φαρμάκων κατ’ οίκον, ο ιατρός επισημαίνει στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ το σχετικό πεδίο «αποστολή κατ’ οίκον» και συνεχίζει σε άυλη συνταγογράφηση, αφού έχει προηγηθεί η έκδοση άυλης νοσοκομειακής βεβαίωσης από το Σύστημα των Ηλεκτρονικών Ιατρικών Βεβαιώσεων του ΣΗΣ του άρθρου 35 του ν. 4816/2021, όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Στη συνέχεια ο ασθενής εισέρχεται στην αντίστοιχη εφαρμογή του ΕΟΠΥΥ για την αποστολή φαρμάκων κατ’ οίκον, παρέχοντας τις απαραίτητες συναινέσεις και τις αναγκαίες πληροφορίες για την αποστολή, τηρουμένων των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Μετά την οριστικοποίηση του αιτήματος από τον ασθενή, μέσω της εφαρμογής του ΕΟΠΥΥ, για την αποστολή των φαρμάκων της συγκεκριμένης συνταγής κατ’ οίκον, η συνταγή θα δεσμεύεται και θα μπορεί πλέον να εκτελεστεί μόνο μέσω της σχετικής εφαρμογής. Σε περίπτωση έκδοσης επαναλαμβανόμενης συνταγής, η διαδικασία της οριστικοποίησης θα επαναλαμβάνεται κάθε μήνα από τον ασθενή. Η προς εκτέλεση συνταγή εμφανίζεται σε ειδική εφαρμογή του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, ελέγχεται από τους φαρμακοποιούς του Οργανισμού (Φαρμακεία και Φαρμακαποθήκες Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και εκτελείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σε διαφορετική περίπτωση, ενημερώνεται ανάλογα ο ασθενής μέσω e-mail με συνοπτική αιτιολογία.

Είναι δυνατή η εκτέλεση δίμηνης συνταγής καθώς και συνταγών που μπορεί να περιέχουν περισσότερα από ένα σκευάσματα, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω σκευάσματα περιλαμβάνονται στον πίνακα. Η παράδοση των φαρμάκων θα γίνεται, μέσω ταχυδρομικής επιχείρησης, εγγεγραμμένης στο Μητρώο ταχυδρομικών επιχειρήσεων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών ή μέσω πιστοποιημένης εταιρείας διανομής φαρμάκων φαρμακαποθηκών.

Σε περίπτωση που ο ασθενής δεν παραλάβει το φάρμακο, για οποιονδήποτε λόγο, η εταιρεία ενημερώνει αμελλητί το φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ, ώστε ο φαρμακοποιός να ακυρώνει την αποστολή και να αποδεσμεύει το φάρμακο το οποίο επιστρέφεται από την εταιρεία στο φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ. Αφού ολοκληρωθεί η ακύρωση της αποστολής, η ακύρωση της εκτέλεσης της συνταγής και η αποδέσμευση του φαρμάκου, ο ασθενής δύναται με την συγκεκριμένη συνταγή να μεταβεί σε φαρμακείο ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να παραλάβει το φάρμακό του ή να υποβάλλει εκ νέου αίτημα, ακολουθώντας την ίδια προβλεπόμενη διαδικασία.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.