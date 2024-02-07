Ιερά Σύνοδος: Φαινόμενο παρακμής η βεβήλωση του Ιερού Ναού Αγίου Αχιλλείου Λάρισας

Τη λύπη της για τη βεβήλωση του Ιερού Ναού Αγίου Αχιλλείου Λάρισας και την παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο με ένα (προ διμήνου) βιντεοσκοπημένο απόσπασμα του εσπερινού στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος στην Κέρκυρα, εξέφρασε με το σημερινό (Τετάρτη) ανακοινωθέν της η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 167ης Συνοδικής Περιόδου για τον μήνα Φεβρουάριο.

Σχολίασε, μάλιστα, ότι «αυτά και άλλου είδους περιστατικά εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο των φαινομένων παρακμής».

Σημειώνεται ότι οι εργασίες της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ολοκληρώθηκαν το μεσημέρι.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν, αναλυτικότερα:

Συνήλθε, την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2024, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 167ης Συνοδικής Περιόδου, υπό την προεδρία του αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου.

Προ της συνεδρίας, ο μητροπολίτης Καρυστίας και Σκύρου Σεραφείμ, εκ μέρους των συνοδικών, εξέφρασε στον αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο, τις εγκάρδιες ευχές αυτών για τη χαρμόσυνη και ευλογητή επέτειο των δεκαέξι ετών από της αναρρήσεως αυτού στον Αρχιεπισκοπικό Θρόνο της Εκκλησίας της Ελλάδος, προσφέροντάς του συμβολικά ένα εγκόλπιο. Ο μακαριώτατος ευχαρίστησε τους αρχιερείς και, στο πρόσωπό τους, όλους τους μητροπολίτες, που συγκροτούν την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος για την άριστη συνεργασία καθ' όλα τα έτη της Αρχιεπισκοπίας του.

Επίσης, κατά τις συνεδρίες της η ΔΙΣ:

- Ενημερώθηκε από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού περί της επελθούσης συμφωνίας επί του σχεδίου μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΑΙΘΑ, του υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Εκκλησίας της Ελλάδος, του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος και του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος. Η υπογραφή του μνημονίου θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία την 27η Φεβρουαρίου 2024 και την Εκκλησία της Ελλάδος θα εκπροσωπήσει ο μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής Παντελεήμων.

- Ενημερώθηκε από τον επίσκοπο Τανάγρας Απόστολο, διευθυντή του Γραφείου της αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στις Βρυξέλλες, περί των δραστηριοτήτων του Γραφείου κατά τη χρονική περίοδο από την 28η Φεβρουαρίου 2023 έως την 5η Φεβρουαρίου 2024 και εδόθησαν περαιτέρω κατευθύνσεις περί της λειτουργίας αυτού. Επίσης ενέκρινε το αίτημα του Γραφείου περί της υπογραφής μνημονίου με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο θα έχει ως στόχο την ενίσχυση της έρευνας, της καινοτομίας και της τεχνολογίας, σε τομείς που άπτονται της πολιτιστικής και ορθόδοξης κληρονομιάς της Ευρώπης.

- Ενέκρινε τις προτάσεις: α) της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος περί διοργανώσεως της «Εβδομάδος Εξωτερικής Ιεραποστολής», κατά την περίοδο από 24 έως και 30 Μαρτίου 2024, και β) της Συνοδικής Επιτροπής επί της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Επιμόρρφωσης του εφημεριακού κλήρου για τον εορτασμό της εβδομάδος των Ιερατικών Κλήσεων την Γ' Εβδομάδα των Νηστειών, από τη Δευτέρα 1 Απριλίου έως και την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως 7 Απριλίου 2024.

- Ενημερώθηκε περί της νέας ποιμαντικής διακονίας της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσσών με τίτλο «"Όπως αν εξ Ελληνικών…." - Φιλολογικόν Ειλητάριον». Πρόκειται για μια σειρά ομιλιών και θεμάτων από την Αρχαία, τη Λατινική, τη Βυζαντινή και τη Νεοελληνική Φιλολογία και Ιστορία, η οποία θα πραγματοποιηθεί στον χώρο της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μητροπόλεως «ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ».

- Ενημερώθηκε από τη Συνοδική Επιτροπή επί της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του εφημεριακού κλήρου περί της προκήρυξης εισαγωγής μαθητών και μαθητριών στα Εκκλησιαστικά Σχολεία, για το σχολικό έτος 2024-2025, η οποία απεστάλη από τη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

- Ενέκρινε την εισήγηση της Συνοδικής Επιτροπής επί των Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων περί της διοργάνωσης της Γ' Θεολογικής Ημερίδας των αλλοδαπών υποτρόφων της Εκκλησίας της Ελλάδος, την 16η Μαΐου 2024.

- Ενέκρινε τον απολογισμό εσόδων-εξόδων οικονομικής διαχείρισης 2023 του πανελληνίου ιερού προσκυνήματος «ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ».

Τέλος, η ΔΙΣ ενέκρινε αποσπάσεις κληρικών και ασχολήθηκε με θέματα Ιερών Μητροπόλεων και Συνοδικών Επιτροπών, καθώς και με τρέχοντα υπηρεσιακά ζητήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.