Την επανεκκίνηση της κυβέρνησης σήμανε ο πρωθυπουργός, με τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Υπό το βλέμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη και της προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, τα συνολικά 16 κυβερνητικά στελέχη που είτε εισήλθαν για πρώτη φορά στο σχήμα, είτε άλλαξαν χαρτοφυλάκιο, έδωσαν όλοι θρησκευτικό όρκο και εν συνεχεία υπέγραψαν την ανάληψη των καθηκόντων τους.

Τα βλέμματα στρέφονται στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου καθώς με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται τα μηνύματα που θα εκπέμψει ο πρωθυπουργός στη νέα υπουργική ομάδα για πιο γρήγορη και αποτελεσματική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στον πολιτικό διάδρομο που έχει ανοίξει μετά τις ευρωεκλογές.

Ο χθεσινός ανασχηματισμός απαντά στο αίτημα των πολιτών «σας εμπιστευόμαστε. Αλλά γίνετε καλύτεροι, προχωρήστε πιο γρήγορα» και, ταυτόχρονα, δίνει ένα μήνυμα δυναμικής επανεκκίνησης, σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη.

Κριτήριο των επιλογών του πρωθυπουργού η αποτελεσματικότητα και εργατικότητα, ενώ το νέο κυβερνητικό σχήμα χαρακτηρίζεται από αλλαγές και προσθήκες που δηλώνουν τις προτεραιότητες του επόμενου διαστήματος: Ακρίβεια. αγρότες, περιφέρεια και αποτελεσματικότερο κράτος για καλύτερη καθημερινότητα.

Αμέσως μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού ο πρωθυπουργός θα αναχωρήσει για την Ελβετία για να συμμετάσχει στη Διάσκεψη Ειρήνης για την Ουκρανία που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στο Μπούργκενστοκ.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Ψηφιακό τέλος συναλλαγών, β) Αναδιάρθρωση του Υπερταμείου, εκσυγχρονισμός των θυγατρικών του και σύσταση νέου Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Υγείας 'Αδωνι Γεωργιάδη των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Δικαιώματα των προσώπων που πάσχουν από άνοια και των φροντιστών τους, β) Μεταμόσχευση ιστών και κυττάρων, γ) Ένωση Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδας,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Επικρατείας Μάκη Βορίδη της πορείας υλοποίησης και εισήγηση για την έγκριση επικαιροποίησης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Καταπολέμησης της Διαφθοράς 2022-2025,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Επικρατείας Μάκη Βορίδη της ετήσιας έκθεσης Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σταϊκούρα των έργων: α) Κατασκευή φράγματος Τσικνιά Λέσβου, β) Κατασκευή έργων ύδρευσης 'Αρτας, Πρέβεζας, Λευκάδας, γ) Επέκταση Ιόνιας Οδού: Τμήμα Ιωάννινα - Κακαβιά

-Εισήγηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρο Σκυλακάκη σχετικά με την έγκριση Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών,

-Εισήγηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρο Σκυλακάκη για τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Ουδετερότητα.

Οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα επικεντρώθηκαν σε πέντε υπουργεία

Νέος υπουργός Ανάπτυξης ορίστηκε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, στη θέση του Κώστα Σκρέκα. Ο Θοδωρής Λιβάνιος αναβαθμίστηκε σε υπουργός Εσωτερικών, ενώ η απελθούσα Νίκη Κεραμέως τοποθετήθηκε επικεφαλής του υπουργείου Εργασίας στη θέση της Δόμνας Μιχαηλίδου.

Αλλαγές και στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τον Λευτέρη Αυγενάκη να αποχωρεί και τον Κώστα Τσιάρα να ορίζεται στη θέση του, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η διαχείριση των επιπτώσεων του Ντάνιελ και του Ελίας. Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος αντικαθιστά τον Δημήτρη Καιρίδη στο υπουργείο Μετανάστευσης. Ο έως σήμερα γενικός γραμματέας της Βουλής Γιώργος Μυλωνάκης εισέρχεται ως υφυπουργός Παρά τω Πρωθυπουργώ.

Στους νέους υφυπουργούς ο Χρίστος Δήμας αντικαθιστά τον Χάρη Θεοχάρη στη θέση στο Υπουργείο Οικονομικών, ενώ η Ζωή Ράπτη επανήλθε στην κυβέρνηση ως υφυπουργός Ανάπτυξης.

Εκλεγμένος βουλευτής στην Α’ Θεσσαλονίκης από το 2000 ο Κώστας Γκιουλέκας αναλαμβάνει υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για Θέματα Μακεδονίας – Θράκης, στη θέση του Στάθη Κωνσταντινίδη.

Από υφυπουργός Εργασίας ο Βασίλης Σπανάκης μετακινήθηκε στο Εσωτερικών, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα πήρε τη θέση της υφυπουργού Μαρίας Κεφάλα στο υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Στη θέση της υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χριστίνας Αλεξοπούλου ορίστηκε ο Βασίλης Οικονόμου, προερχόμενος κι αυτός από την ΚΟ και συγκεκριμένα την Ανατολικής Αττικής.

Ο Ιάσων Φωτήλας ορίστηκε νέος υφυπουργός Πολιτισμού, ενώ στη θέση του Γιάννη Παππά στο υπουργείο Ναυτιλίας ο Στέφανος Γκίκας. Στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ο Χρήστος Κέλλας αντί του Σταύρου Κελέτση, ενώ ο Κώστας Καραγκούνης επανήλθε στην κυβέρνηση ως υφυπουργός Εργασίας.

Στους αμετακίνητους ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Νίκος Δένδιας στο υπουργείο Άμυνας, ο Άδωνις Γεωργιάδης στο Υγείας, όπως και ο Θόδωρος Σκυλακάκης στο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Προστασίας του Πολίτη ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στο Δικαιοσύνης ο Γιώργος Φλωρίδης. Η Όλγα Κεφαλογιάννη παραμένει στη θέση της στο Υπουργείο Τουρισμού, όπως και ο Δημήτρης Παπαστεργίου στο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Βασίλης Κικίλιας στο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Σταθερό το υπουργικό επιτελείου πέριξ του πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου, με τους Μάκη Βορίδη και Άκη Σκέρτσο ως υπουργούς Επικρατείας, τον Θανάση Κοντογεώργη υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, όπως επίσης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Η σύνθεση της κυβέρνησης

Πρωθυπουργός: Κυριάκος Μητσοτάκης

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Υπουργός: Κωστής Χατζηδάκης

Αναπληρωτής Υπουργός: Νίκος Παπαθανάσης

Υφυπουργός: Χρίστος Δήμας

Υφυπουργός: Θάνος Πετραλιάς

Υπουργείο Εξωτερικών

Υπουργός: Γιώργος Γεραπετρίτης

Υφυπουργός: Γιώργος Κώτσηρας

Υφυπουργός: Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου

Υφυπουργός: Κώστας Φραγκογιάννης



Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Υπουργός: Νίκος Δένδιας

Υφυπουργός: Γιάννης Κεφαλογιάννης

Υπουργείο Εσωτερικών

Υπουργείο Εσωτερικών

Υπουργός: Θοδωρής Λιβάνιος

Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης: Βασίλης Σπανάκης

Υφυπουργός αρμόδιος για Θέματα Μακεδονίας – Θράκης: Κώστας Γκιουλέκας

Υφυπουργός: Βιβή Χαραλαμπογιάννη

Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Υπουργός: Κυριάκος Πιερρακάκης

Αναπληρωτής Υπουργός με αρμοδιότητα τον Αθλητισμό: Γιάννης Βρούτσης

Υφυπουργός: Ζέττα Μακρή

Υφυπουργός: Ιωάννα Λυτρίβη

Υπουργείο Υγείας

Υπουργός: Άδωνις Γεωργιάδης

Αναπληρώτρια Υπουργός: Ειρήνη Αγαπηδάκη

Υφυπουργός: Δημήτρης Βαρτζόπουλος

Υφυπουργός: Μάριος Θεμιστοκλέους

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Υπουργός: Χρήστος Σταϊκούρας

Υφυπουργός: Βασίλης Οικονόμου

Υφυπουργός: Νίκος Ταχιάος

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Υπουργός: Θεόδωρος Σκυλακάκης

Υφυπουργός: Νίκος Ταγαράς

Υφυπουργός: Αλεξάνδρα Σδούκου

Υπουργείο Ανάπτυξης

Υπουργός: Τάκης Θεοδωρικάκος

Υφυπουργός: Ζωή Ράπτη

Υφυπουργός: Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Υπουργός: Νίκη Κεραμέως

Υφυπουργός: Κώστας Καραγκούνης

Υφυπουργός: Πάνος Τσακλόγλου

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Υπουργός: Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Υφυπουργός: Ανδρέας Νικολακόπουλος

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Υπουργός: Γιώργος Φλωρίδης

Υφυπουργός: Γιάννης Μπούγας

Υπουργείο Πολιτισμού

Υπουργός: Λίνα Μενδώνη

Υφυπουργός: Ιάσων Φωτήλας

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Υπουργός: Νίκος Παναγιωτόπουλος

Υφυπουργός: Σοφία Βούλτεψη

Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Υπουργός: Σοφία Ζαχαράκη

Υφυπουργός: Κατερίνα Παπακώστα

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Υπουργός: Κώστας Τσιάρας

Υφυπουργός: Διονύσης Σταμενίτης

Υφυπουργός: Χρήστος Κέλλας

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Υπουργός: Χρήστος Στυλιανίδης

Υφυπουργός: Στέφανος Γκίκας



Υπουργείο Τουρισμού

Υπουργός: Όλγα Κεφαλογιάννη

Υφυπουργός: Έλενα Ράπτη

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Υπουργός: Δημήτρης Παπαστεργίου

Υφυπουργός: Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Υπουργός: Βασίλης Κικίλιας

Υφυπουργός: Χρήστος Τριαντόπουλος

Υφυπουργός: Ευάγγελος Τουρνάς

Υπουργός Επικρατείας: Μάκης Βορίδης

Υπουργός Επικρατείας: Άκης Σκέρτσος

Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ: Θανάσης Κοντογεώργης

Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: Παύλος Μαρινάκης

Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ: Γιώργος Μυλωνάκης

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.