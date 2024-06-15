Τραμπ: Δεν είμαι ρατσιστής, έχω πολλούς «μαύρους φίλους»

Ο Ρεπουμπλικάνος Ντόναλντ Τραμπ, υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσε ότι δεν είναι «ρατσιστής», υπερασπίζοντας τον εαυτό του σε συνέντευξη που μεταδόθηκε χθες, με τον μεγιστάνα να λέι ότι έχει πολλούς «μαύρους φίλους».

«Έχω τόσους μαύρους φίλους που αν ήμουν ρατσιστής, δεν θα ήταν φίλοι μου», τόνισε ο πρώην πρόεδρος στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Semafor. «Δεν θα στεκόντουσαν δίπλα μου ούτε λεπτό αν πίστευαν ότι είμαι ρατσιστής - και δεν είμαι!», συνέχισε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δεχθεί πολυάριθμες φορές σφοδρή κριτική για δηλώσεις του που θεωρήθηκαν ρατσιστικές, τόσο από τους Δημοκρατικούς όσο και από τους Ρεπουμπλικάνους, αναφορικά με Αφροαμερικανούς.

Στα τέλη Φεβρουαρίου, υπονόησε ότι οι διώξεις που αντιμετωπίζει από τη δικαιοσύνη τον έκαναν πιο συμπαθή υποψήφιο ανάμεσα στους μαύρους ψηφοφόρους.

«Πολλοί λένε ότι με συμπαθούν οι μαύροι επειδή έχουν υποφέρει τόσο πολύ και έχουν υποστεί διακρίσεις και με βλέπουν ως κάποιον που έχει υποστεί διακρίσεις», είπε.

Ο Δημοκρατικός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, αντίπαλος του Τραμπ στις εκλογές του Νοεμβρίου, χαρακτήρισε στη συνέχεια αυτές τις δηλώσεις του «ρατσιστικές».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

