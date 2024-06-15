Γκιουλέκας: Η μεγάλη ήττα όλων μας ήταν η τεράστια αποχή

«Ο ανασχηματισμός ήταν η άμεση απάντηση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στα μηνύματα των εκλογών», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» με τον Δημήτρη Οικονόμου, ο νέος υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για Θέματα Μακεδονίας – Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της ακρίβειας τόνισε ότι «το γεγονός ότι υπάρχουν προβλήματα που δεν υποχωρούν, όπως η ακρίβεια, παρά το γεγονός ότι λαμβάνονται μέτρα, τα αποτελέσματα θα πρέπει να είναι ακόμα πιο δραστικά. Όσο διαρκή η κρίση η κυβέρνηση θα παίρνει διαρκώς μέτρα περισσότερα για να στηρίξει κυρίως τους οικονομικά ασθενέστερους».

Για τα αποτελέσματα των εκλογών, ο νέος υφυπουργός Εσωτερικών σημείωσε ότι «η μεγάλη ήττα όλων μας ήταν η τεράστια αποχή. Το 60% που δεν πήγε να ψηφίσει. Υπήρξε μία ροπή προς τα δεξιά. Θα πρέπει οπωσδήποτε να δούμε σε ένα κεντροδεξιό κόμμα - όπως έγινε το άνοιγμα στο κέντρο και ήταν πολιτικά ορθό- πώς θα μπορέσουμε να σταματήσουμε την όποια ροπή προς τα δεξιά και να επαναπατρίσουμε πολιτικά - πείθοντάς τους συμπολίτες μας - ότι η μεγάλη πατριωτική παράταξη είναι η ΝΔ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.