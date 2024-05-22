Ο διοικητής των Χερσαίων Δυνάμεων της Γαλλίας (Commandant des Forces Terrestres) αντιστράτηγος Bertrand Toujouse, πραγματοποίησε σήμερα, Τετάρτη 22 Μαΐου, επίσημη επίσκεψη στην χώρα μας, μετά από πρόσκληση του αρχηγού ΓΕΣ αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε η ενίσχυση των δεσμών των δύο Στρατών μέσω επαύξησης των δράσεων διμερούς στρατιωτικής συνεργασίας, ανάπτυξης κοινής στρατηγικής κουλτούρας, βελτίωσης της διαλειτουργικότητας, παροχής Υποστήριξης Φιλοξενούντος Έθνους, καινοτομίας, έρευνας και πειραματισμού σε κοινές ασκήσεις και συνεκπαιδεύσεις, συνεργασίας Στρατιωτικών Σχολών και Σχολών εφαρμογής.

Στη συνέχεια ο αντιστράτηγος Bertrand Toujouse απεύθυνε σύντομο χαιρετισμό σε προσωπικό και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Πηγή: skai.gr

