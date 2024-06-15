Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την ανατροπή του αιώνα και είναι πλέον πρωταθλητής για 41η φορά στην ιστορία. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν επικράτησε του Ολυμπιακού στο Game 5 των τελικών της Basket League σε ένα φοβερό παιχνίδι, επιστρέφοντας στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος μετά από 2 χρόνια. Παναθηναϊκός: Έτσι έζησε ο πάγκος το τελευταίο λεπτό του Game 5 (vid)

Το Τριφύλλι επικράτησε των «ερυθρόλευκων» με 87-82, με τον πάγκο του Παναθηναϊκού να ζει με μεγάλη ένταση το φινάλε της αναμέτρησης, καταγράφοντας έντονα συναισθήματα. Από την αγωνία στο φινάλε του αγώνα, μέχρι τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και τα καθιερωμένα «όλε» με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού.

