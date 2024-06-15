Η πρώτη περιοδεία της εκλεγμένης προέδρου του Μεξικού στο εσωτερικό σημαδεύτηκε χθες από τη σύγκρουση οχήματος της αυτοκινητοπομπής της με άλλο ΙΧ, που προκάλεσε τον θάνατο ηλικιωμένου επιβαίνοντα σε αυτό το τελευταίου, ανακοίνωσε το γραφείο της.

Η Κλαούδια Σέινμπαουμ, η πρώτη γυναίκα που θα αναλάβει την προεδρία στο Μεξικό, μετέβαινε στην πολιτεία Κοαουίλα, στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπου την περίμενε ο νυν πρόεδρος Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ, όταν έγινε το δυστύχημα. Δεν βρισκόταν στο σημείο όταν έγινε η σύγκρουση.

Η μέλλουσα πρόεδρος —θα ορκιστεί και θα αναλάβει την εξουσία την 1η Οκτωβρίου - έφθασε επιτόπου μερικά λεπτά αργότερα και ενημερώθηκε για την κατάσταση της υγείας των ανθρώπων που επέβαιναν στα αυτοκίνητα που συγκρούστηκαν.

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας λύπη» για τον θάνατο του ηλικιωμένου, ανέφεραν οι υπηρεσίες της σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησαν μετά το τροχαίο, στην πόλη Μονκλόβα.

Μέλη της ομάδας της κυρίας Σέινμπαουμ διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, εισήχθησαν και νοσηλεύονται, χωρίς πάντως η κατάστασή τους να εμπνέει ανησυχία, κατά την ίδια πηγή.

Το όχημα της ομάδας της εκλεγμένης προέδρου κινείτο «με υπερβολική ταχύτητα», είπε σε δημοσιογράφους ο δήμαρχος της πόλης, ο Μάριο Αλμπέρτο Ντάβιλα, εκλεγμένος με τα χρώματα του αντιπολιτευόμενου PAN («Κόμμα Εθνικής Δράσης», δεξιά).

Η κυρία Σέινμπαουμ και η ομάδα της βρίσκονταν καθ’ οδόν από τη Μοντερέι στην Κοαουίλα. Η εκλεγμένη πρόεδρος πήγε στο ορυχείο Pasta de Conchos, όπου το 2006 είχαν χάσει τη ζωή τους 65 εργαζόμενοι σε δυστύχημα.

Ανθρώπινα λείψανα συνδεόμενα με εκείνη την τραγωδία βρέθηκαν την Τετάρτη, σε βάθος 146 μέτρων, σύμφωνα με τις αρχές. Μόλις δυο πτώματα είχαν ανακτηθεί έπειτα από το δυστύχημα.

Έκτοτε συγγενείς των θυμάτων έδωσαν «αγώνα» για να βρεθούν οι δικοί τους και «για να αποδοθεί δικαιοσύνη», είπε η εκλεγμένη πρόεδρος, προσθέτοντας πως αισθάνεται «πολύ έντονα συναισθήματα» για την εξέλιξη.

Από την πλευρά του, ο κεντροαριστερός απερχόμενος πρόεδρος Λόπες Ομπραδόρ, στην εξουσία από το 2018, διαβεβαίωσε πως η διάδοχός του θα «συνεχίσει τη μεταμόρφωση της χώρας μας».

Υπενθύμισε πως «εφαρμόσαμε προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας», υπογραμμίζοντας ότι πως όλοι οι ηλικιωμένοι πλέον έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν επίδομα 100 πέσος (5,4 δολαρίων) την ημέρα. «Δεν είναι πρόγραμμα, είναι συνταγματικό δικαίωμα όλων των εργαζομένων», επέμεινε

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

