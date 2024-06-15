Παγκόσμιοι ηγέτες συγκεντρώνονται σήμερα στην Λουκέρνη της Ελβετίας για την Διάσκεψη Ειρήνης για την Ουκρανία - μια σύνοδο κορυφής που στόχο έχει την άσκηση πίεσης στη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο της στην Ουκρανία.

Εκπρόσωποι 92 χωρών και 8 οργανισμών πρόκειται να συμμετάσχουν σε αυτή τη σύνοδο κορυφής που θα διεξαχθεί σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή, στο πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα του Μπούργκενστοκ.

Δεκάδες σύμμαχοι της Ουκρανίας - ανάμεσα τους και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης - θα συμμετάσχουν στη Διάσκεψη, όπου θα συζητηθούν οι τρόποι επίτευξης μιας συνολικής, δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, η προώθηση μιας κοινής αντίληψης για το πλαίσιο επίτευξης αυτού του σκοπού και ο καθορισμός ενός οδικού χάρτη για την εμπλοκή και των δύο μερών σε μια μελλοντική ειρηνευτική διαδικασία.

Η Διάσκεψη εστιάζει σε τρεις θεματικές: α) επισιτιστική ασφάλεια και ελευθερία ναυσιπλοΐας, β) πυρηνική ασφάλεια γ) ανθρώπινη διάσταση (απελευθέρωση κρατουμένων πολέμου και απαχθέντων παιδιών), οι οποίες έχουν ως βάση τη «Φόρμουλα για την Ειρήνη» (σχέδιο δέκα σημείων) που είχε παρουσιάσει ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι τον Νοέμβριο του 2022,

Ωστόσο η απουσία ισχυρών συμμάχων της Μόσχας, όπως η Κίνα, θα αμβλύνει τον όποιον αντίκτυπο της συνόδου.

Η Μόσχα χαρακτήρισε τη σύνοδο χάσιμο χρόνου, λέγοντας ότι δεν έχει κανένα ενδιαφέρον να παρευρεθεί. Η Κίνα είχε αναφέρει ότι θα σκεφτόταν να λάβει μέρος στη σύνοδο, αλλά τελικά αρνήθηκε επειδή η Ρωσία δεν θα συμμετέχει.

Χωρίς την Κίνα, οι ελπίδες για απομόνωση της Μόσχας ατονούν, ενώ οι πρόσφατες νίκες ρωσικών δυνάμεων στο στρατωτικό πεδίο έχουν θέσει το Κίεβο σε μειονεκτική θέση. Επιπρόσθετα ο πόλεμος στη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς έχει παράλληλα αποσπάσει την προσοχή από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και οι ηγέτες της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Βρετανίας, του Καναδά και της Ιαπωνίας είναι μεταξύ αυτών που πρόκειται να συμμετάσχουν στη σύνοδο.

Η Ινδία, η οποία έχει βοηθήσει τη Μόσχα να επιβιώσει του σοκ των οικονομικών κυρώσεων, αναμένεται να στείλει αντιπροσωπεία. Η Τουρκία και η Ουγγαρία, οι οποίες διατηρούν παρομοίως εγκάρδιους δεσμούς με τη Ρωσία, θα εκπροσωπηθούν από τους υπουργούς Εξωτερικών τους.

Η Μόσχα εμφανίζει την «ειδική στρατιωτική επιχείρησή» της στην Ουκρανία ως τμήμα ενός ευρύτερου αγώνα με τη Δύση, για την οποία λέει πως θέλει να γονατίσει τη Ρωσία. Το Κίεβο και η Δύση απαντούν πως αυτά είναι ανοησίες και κατηγορούν τη Ρωσία ότι διεξάγει ένα παράνομο κατακτητικό πόλεμο.

Υποστηρικτές της Ουκρανίας τονίζουν ότι οι συνομιλίες στη Λουκέρνη είναι μια σειρά συναντήσεων για να επιστήσουν την προσοχή στο ανθρωπιστικό κόστος του πολέμου. Διαδηλώσεις έχουν επίσης προγραμματιστεί με αίτημα την επιστροφή των αιχμαλώτων και των παιδιών που μεταφέρθηκαν στη Ρωσία.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι παραδέχονται σε ιδιωτικές συζητήσεις ότι χωρίς την υποστήριξη από τους κύριους συμμάχους της Μόσχας, ο αντίκτυπος της συνόδου θα είναι περιορισμένος.

«Τί μπορεί να ελπίζει (ο Ζελένσκι) από αυτή;» δηλώνει ο Ντάνιελ Γουόκερ, ένας πρώην πρεσβευτής της Ελβετίας. «Άλλο ένα μικρό βήμα προς τα εμπρός στη διεθνή αλληλεγγύη με την Ουκρανία ως θύμα της ρωσικής επιθετικότητας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

