Εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας προωθούσαν γυναίκες στην πορνεία σε οίκους ανοχής στην περιοχή του Μεταξουργείου, με σκοπό το παράνομο περιουσιακό όφελος.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθησαν 7 άτομα, από τα οποία τα 3 αποτελούν μέλη του κυκλώματος μαστροπών και 4 καθώς παραβίασαν σφραγίδες που έθεσε η Αρχή.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, μαστροπεία και παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η Αρχή, ενώ για τα ίδια αδικήματα κατηγορούνται ακόμη -2- μέλη της εγκληματικής ομάδας, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.

Όπως προέκυψε, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα, με διακριτούς ρόλους και προέβαιναν στην προαγωγή γυναικών στην πορνεία, τις οποίες εξέδιδαν σε οίκους ανοχής στην περιοχή του Μεταξουργείου, εκμεταλλευόμενοι μέρος των εσόδων.

Μάλιστα, για την εξυπηρέτηση του σκοπού τους είχαν μισθώσει διαφορετικά οικήματα, εντός των οποίων στεγάζονταν και λειτουργούσαν οι οίκοι ανοχής.

Τα ακίνητα, στα οποία λειτουργούσαν οι οίκοι ανοχής, μισθώνονταν από μέλος της εγκληματικής ομάδας, ενώ άλλα μέλη είχαν αναλάβει τη φύλαξη/ προστασία των οικημάτων και την επιτήρηση των εκδιδόμενων γυναικών.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε., της Υπηρεσίας Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και συνοδών Αστυνομικών Σκύλων, πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονοι έλεγχοι σε 7 οίκους ανοχής, μίνι μάρκετ, εταιρία ενοικίασης αυτοκινήτων, καθώς και σε οικία.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- 2 καταγραφικά μηχανήματα και κάμερες επιτήρησης των χώρων των οίκων ανοχής,

- 4 κινητά τηλέφωνα,

- μεγάλος αριθμός χειρόγραφων σημειώσεων, οι οποίες αναφέρονται –κατά περίπτωση- σε εκδιδόμενες γυναίκες, προσωπικό οίκων ανοχής, αριθμούς ερωτικών ραντεβού ανά βάρδια, ραντεβού «τζαζ», καθώς και διαμοιρασμό των εσόδων προερχόμενων από πορνεία μεταξύ προσωπικού του οίκου ανοχής, εκδιδόμενων και εκμεταλλευτών και το χρηματικό ποσό των -425- ευρώ.

Στις υπό εκμετάλλευση γυναίκες παρασχέθηκε αρωγή και προστασία από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων, με τη συνδρομή των εξειδικευμένων σε θέματα εμπορίας ανθρώπων Μ.Κ.Ο. «Α21» και «OUR GREECE», η οποία συνέδραμε και με εξοπλισμό για την επιτυχή ολοκλήρωση της επιχείρησης.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ σε βάρος 2 αλλοδαπών που προσήχθησαν από τους υπό έρευνα χώρους κινήθηκε η διαδικασία της διοικητικής απέλασης.

Πηγή: skai.gr

