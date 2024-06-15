Η πρώτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου με τη νέα του σύνθεση μετά τον χθεσινό ανασχηματισμό πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον πρωθυπουργό.

Κατά την εισήγησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε εκτενή αναφορά στα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, λέγοντας χαρακτηριστικά: Οι πολίτες μας ζήτησαν περισσότερη δουλειά και λιγότερα λάθη».

«Ακρίβεια, υγεία, παιδεία είναι οι προτεραιότητές μας» τόνισε στα νέα μέλη του υπουργικού συμβουλίου ο πρωθυπουργός.

«Στο χέρι μας είναι να ανταποκριθούμε στις υψηλές προσδοκίες των πολιτών», σημείωσε.

«Πατήστε γκάζι και όχι φρένο και σας θέλουμε δίπλα και όχι απέναντι. Αυτές λοιπόν οι διαθέσεις είναι και οι πυξίδες μας στην πολιτική μας δουλειά» είπε και πρόσθεσε πως χρειάζεται προσοχή και στην καθημερινή συμπεριφορά.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο πρωθυπουργός κάλεσε τους υπουργούς του να εκπέμψουν ένα μήνυμα «συνολικής επανεκκίνησης», επισημαίνοντας πως, παρά τις δεδομένες δυσκολίες τις προεκλογικής μάχης, «η επόμενη ημέρα βρίσκει την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας πρώτη και την Ελλάδα ευρωπαϊκό πυλώνα σταθερότητας».

Ολόκληρη η εισήγηση του πρωθυπουργού

«Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Αρχικά να ευχηθώ καλή δύναμη τόσο στα καινούργια όσο και στα παλαιότερα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου.

Επέλεξα μάλιστα αυτή η πρώτη συνεδρίασή μας μετά τις ευρωεκλογές να συμπέσει και με τη νέα μας σύνθεση, ακριβώς για να εκπέμψουμε ένα συνολικό μήνυμα δυναμικής επανεκκίνησης, γιατί η 9η Ιουνίου ήταν ένας σταθμός στην ως τώρα διαδρομή μας, κυρίως όμως είναι και μία αφετηρία προς την τριετία η οποία ακολουθεί.

Παρά τις δεδομένες δυσκολίες αυτής της προεκλογικής μάχης -και ευχαριστώντας σας όλες και όλους για τον αγώνα τον οποίον δώσατε-, η επόμενη μέρα βρίσκει την παράταξή μας πρώτη και με ισχύ μεγαλύτερη από το άθροισμα των δύο επόμενων αντιπάλων μας, αλλά βρίσκει και την Ελλάδα ευρωπαϊκό πυλώνα σταθερότητας. Μην ξεχνάμε ότι κράτη όπως η Γαλλία αλλά και η Γερμανία αντιμετωπίζουν ήδη σοβαρές εσωτερικές αναταράξεις, κάτι το οποίο πιστεύω ότι ενισχύει τον δικό μας ρόλο στη νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα.

Τα ποσοστά μας βέβαια δεν έφτασαν τον στόχο τον οποίο είχαμε θέσει. Ξέρουμε καλά ότι πολλοί πολίτες οι οποίοι μας στήριξαν στις εθνικές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου του 2023 επέλεξαν την αποχή. Δεν επέλεξαν όμως -και να το τονίσω αυτό- τη στήριξη της αντιπολίτευσης. Αντίθετα, θα έλεγα ότι είναι οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ που ουσιαστικά καταδικάστηκαν.

Αξίζει να επισημάνουμε, επίσης, ότι σε απόλυτο αριθμό ψήφων δεν είχαμε ουσιαστική ενίσχυση των άκρων. Και αν συνυπολογίσουμε σε αυτά την κόπωση των πολιτών ύστερα από διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις, και το γεγονός βέβαια ότι αυτές οι κάλπες δεν εξέλεξαν κυβέρνηση, νομίζω ότι αυτά συμπληρώνουν την εικόνα.

Όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλοί συμπολίτες μας, με τον τρόπο τους, μας έστειλαν ένα μήνυμα. Μας ζήτησαν, ουσιαστικά, περισσότερη δουλειά και λιγότερα λάθη, μεγαλύτερα αποτελέσματα και μικρότερες καθυστερήσεις, σε μία πορεία χωρίς υποκριτικές στροφές προς τα δεξιά, προς τα αριστερά ή προς το κέντρο, με κατεύθυνση μόνο μπροστά.

Και όσοι αμφιβάλλουν, τους ενθαρρύνω να διαβάσουν μία μέχρι στιγμής αδημοσίευτη συνέντευξη την οποία είχε δώσει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στον Βάσο Βασιλείου, η οποία δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά σε έναν τόμο για τον ιδρυτή της παράταξής μας, στην οποία λέει κάτι πολύ ενδιαφέρον: «υπήρξα», έλεγε ο Καραμανλής, «πάντα προοδευτικός, ανεπηρέαστος από δογματισμούς και προκαταλήψεις. Δεν είμαι ούτε δεξιός, δεν είμαι ούτε κεντρώος, δεν είμαι ούτε αριστερός, ώστε κάθε φορά να μπορώ να επιλέγω τη λύση που συμφέρει τον τόπο μου».

Υπό τα νέα αυτά δεδομένα, το 41% των εθνικών εκλογών προφανώς εξακολουθεί και καθορίζει, ως τις επόμενες εθνικές εκλογές του 2027, τους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς, και αυτοί δεν αλλάζουν. Προς το παρόν, όμως, υποχωρεί από το προσκήνιο, τόσο ως αντιπολιτευτικό φόβητρο περί δήθεν αλαζονείας όσο όμως και ως αφορμή δικού μας εφησυχασμού ή και ενίοτε έπαρσης.

Κάτι όχι κατ΄ ανάγκη κακό, πολύ περισσότερο όταν αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι δεν φοβάται να βλέπει κατάματα τις αδυναμίες της και να τις ξεπερνά, γιατί νομίζω ότι είναι σαφές ότι οι πολίτες την περασμένη Κυριακή μάς έστειλαν ένα μήνυμα: «σας εμπιστευόμαστε αλλά προσπαθήστε περισσότερο. Δεν πιστεύουμε στα “λεφτόδεντρα” αλλά έχουμε υψηλές απαιτήσεις από εσάς. Πατήστε γκάζι και όχι φρένο. Σας θέλουμε δίπλα και όχι απέναντι».

Αυτές, λοιπόν, οι διαθέσεις είναι και στο εξής οι πυξίδες μας στην πολιτική μας δουλειά, όμως, προσέξτε, και στην καθημερινή μας συμπεριφορά, νομίζω με επιδιώξεις οι οποίες είναι συμβατές με τις νωπές εντολές των πολιτών.

Συνεπώς, η αντιμετώπιση της ακρίβειας, το πιο αποτελεσματικό κράτος, η αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα, η καλύτερη υγεία και παιδεία, θα έλεγα ότι γίνονται τώρα πιο στοχευμένες προτεραιότητές μας. Χωρίς, ωστόσο, να υπάρχουν χαρτοφυλάκια πρώτης και δεύτερης ταχύτητας ή να μην αυξάνονται οι ταχύτητές μας σε όλα τα πεδία. Κανένα χαρτοφυλάκιο δεν είναι βαρύτερο από κάποιο άλλο.

Κάθε πολίτης θεωρεί το δικό του πρόβλημα ως δική του προτεραιότητα -δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ αυτό- και αυτή καλούμαστε να υπηρετήσουμε.

Όσον αφορά τώρα το υπουργικό σχήμα, επιτρέψτε μου δύο σύντομες παρατηρήσεις: η σύνθεσή του καθορίζεται πάντα με γνώμονα τις ανάγκες. Η εναλλαγή προσώπων δεν σημαίνει τίποτα άλλο παρά την προσπάθειά μας να γινόμαστε συνέχεια πιο παραγωγικοί στο έργο μας, κάτι το οποίο νομίζω ότι διαπιστώνετε και σήμερα, βλέποντας άλλους συναδέλφους που παλιά ήταν μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου να επανέρχονται, άλλους να αναλαμβάνουν διαφορετικές ευθύνες.

Και δεύτερον, βαθιές οργανωτικές αλλαγές στη διάρθρωση των Υπουργείων και της σύνθεσης της κυβέρνησης, ναι, μπορούν να αποδώσουν, αλλά μόνο όταν είναι ώριμες. Γι’ αυτό και παρότι δέχθηκα τέτοιες εισηγήσεις για συγχωνεύσεις, μεταβολές, έκρινα ότι αυτές δεν είναι της στιγμής, γιατί κάτι τέτοιο προϋποθέτει πολλή μελέτη και χρόνο αφομοίωσης αυτών των αλλαγών.

Δεν έχουμε αυτόν τον χρόνο αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε τώρα είναι ένα επιτελείο μάχης με έναν κεντρικό σκοπό: σε κάθε ένα από τους τομείς πολιτικής στους οποίους προΐστασθε να έχουμε ορατό έργο και αποτελέσματα σε συγκεκριμένο χρόνο.

Πάντα, κλειδί της επιτυχίας μας είναι και η αφοσίωση και η εργατικότητα. Ξέρετε πολύ καλά ότι είναι δείκτες για τους οποίους δεν θα κρύψω ότι θα είμαι αυστηρός, όπως πολύ αυστηροί -πιο αυστηροί, θα έλεγα- είναι οι πολίτες που μας κρίνουν.

Η ομαδικότητα νομίζω ότι πάντα ήταν κάτι το οποίο μας χαρακτήριζε και είναι πάρα πολύ σημαντικό να τη διαφυλάξουμε.

Και να τονίσω, επίσης, τη σημασία, και αυτό αφορά τις σχέσεις σας με τους Υφυπουργούς σας, με τους Γενικούς Γραμματείς: η καλή συνεργασία είναι απαραίτητη. Όταν δεν υπάρχει, την πρώτη ευθύνη την έχει πάντα ο προϊστάμενος και όχι ο υφιστάμενος.

Υποδεχόμαστε, συνεπώς, αυτό το νέο ξεκίνημα πιο έμπειροι και πιο αποφασισμένοι, σε μία συγκυρία μάλιστα που η επικράτηση των ιδεών και των θέσεών μας πιστεύω ότι καθρεφτίζεται και στα εσωκομματικά αδιέξοδα της αντιπολίτευσης.

Έχουμε, λοιπόν, την ευκαιρία να στραφούμε ακόμα πιο δυναμικά εναντίον των προβλημάτων, που είναι και οι αληθινοί μας αντίπαλοι. Ακολουθώντας αυτόν τον δρόμο, οι μεταρρυθμίσεις μας θα αποκτούν πραγματικό νόημα.

Μεταρρυθμίσεις σημαίνει ένα αποτύπωμα στην καθημερινότητα, πείθοντας και τους καχύποπτους πολίτες για τις προθέσεις μας, ενώ παράλληλα θα οικοδομούν αυτή την ισχυρή Ελλάδα, την οποία θέλουμε, του 2027.

Μία πατρίδα ισχυρή, στην «καρδιά» της Ευρώπης, με ένα διαφορετικό κράτος, μια ουσιαστικά αναβαθμισμένη υγεία, μια οικονομία στην οποία η ανεργία θα συνεχίσει να μειώνεται και οι μισθοί θα συνεχίζουν να αυξάνονται.

Και βέβαια, παράλληλα, θα ξεκινήσουν και οι δράσεις μας στην Ευρώπη, σε έναν νέο πενταετή κύκλο, στον οποίο θα κριθούν πολλά: η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η συνέχιση μιας αυστηρής, αλλά δίκαιης μεταναστευτικής πολιτικής. Η στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων σε αυτό το περιβάλλον το οποίο διαρκώς αλλάζει.

Η προσαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στα δεδομένα της κλιματικής κρίσης από τη μία, αλλά και της ανάγκης στήριξης του εισοδήματος των αγροτών μας, από την άλλη. Το δημογραφικό. Ενιαία αμυντική πολιτική. Όλες αυτές είναι προκλήσεις που θα μας απασχολήσουν συνολικά.

Ήδη έχουμε συζητήσει με τη νέα ομάδα των ευρωβουλευτών μας τον τρόπο λειτουργία τους. Είναι σημαντικό να οργανώσουμε καλύτερα τον συντονισμό τους με όλα τα Υπουργεία.

Θα βρεθώ, μετά τη Διάσκεψη Ειρήνης η οποία γίνεται για την Ουκρανία, στις Βρυξέλλες και η ελπίδα μου είναι και ότι, και ως ένας εκ των δύο διαπραγματευτών για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, θα μπορούμε να συμφωνήσουμε στην κατανομή των θέσεων ευθύνης στην ηγεσία της ευρωπαϊκής πυραμίδας γρήγορα.

Νομίζω ότι αυτό θα βγάλει ένα κομμάτι αβεβαιότητας από τη μέση, το οποίο νομίζω ότι δεν κάνει καλό συνολικά στην Ευρώπη, έτσι ώστε τουλάχιστον να έχουμε την ψηφοφορία για τη νέα Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής -η πρότασή μας θα είναι η Ursula von der Leyen και εκτιμώ ότι θα ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο-, να ολοκληρωθεί αυτή η ψηφοφορία πριν από τα τέλη Ιουλίου.

Όσο για εμάς, συνεχίζουμε τη δουλειά μας με την ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως είχε προγραμματιστεί. Θα ξαναπούμε για ακόμα μια φορά το αυτονόητο, ότι όλοι κρινόμαστε από το αποτέλεσμα.

Και νομίζω ότι αν με τρεις μόνο λέξεις θα προσδιόριζα την προοπτική που εμείς πρέπει να δώσουμε στους πολίτες οι οποίοι μπορεί να μας αντιμετωπίζουν με καχυποψία, είναι: μαζί στα καλύτερα.

«Μαζί» σημαίνει ότι οι μεταρρυθμίσεις μας, οι αλλαγές μας, η ανάπτυξη αφορούν τελικά όλους τους πολίτες και κανείς δεν μένει πίσω και νομίζω στο χέρι μας είναι να κάνουμε νικηφόρα και αυτή τη νέα αρχή.

Καλή δύναμη και πάλι. Καλή αρχή στους συναδέλφους οι οποίοι επανέρχονται στο Υπουργικό Συμβούλιο, σε αυτούς που αλλάζουν ρόλο, και στο χέρι μας είναι, όπως είπα, να ανταποκριθούμε στις υψηλές προσδοκίες, στις δικαιολογημένα υψηλές προσδοκίες των πολιτών».

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Ψηφιακό τέλος συναλλαγών, β) Αναδιάρθρωση του Υπερταμείου, εκσυγχρονισμός των θυγατρικών του και σύσταση νέου Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Υγείας ‘Αδωνι Γεωργιάδη των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Δικαιώματα των προσώπων που πάσχουν από άνοια και των φροντιστών τους, β) Μεταμόσχευση ιστών και κυττάρων, γ) Ένωση Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδας,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Επικρατείας Μάκη Βορίδη της πορείας υλοποίησης και εισήγηση για την έγκριση επικαιροποίησης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Καταπολέμησης της Διαφθοράς 2022-2025,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Επικρατείας Μάκη Βορίδη της ετήσιας έκθεσης Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σταϊκούρα των έργων: α) Κατασκευή φράγματος Τσικνιά Λέσβου, β) Κατασκευή έργων ύδρευσης ‘Αρτας, Πρέβεζας, Λευκάδας, γ) Επέκταση Ιόνιας Οδού: Τμήμα Ιωάννινα – Κακαβιά

-Εισήγηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρο Σκυλακάκη σχετικά με την έγκριση Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών,

-Εισήγηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρο Σκυλακάκη για τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Ουδετερότητα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.