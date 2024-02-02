Εκτός φυλακής οδηγεί απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης έναν 24χρονο που είχε καταγγελθεί το 2020 από την ανήλικη, τότε, φίλη του, ότι βιντεοσκόπησε προσωπικές τους στιγμές και ανήρτησε το υλικό αυτό σε ιστοσελίδα πορνογραφικού περιεχομένου.

Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο αθώωσε τον 24χρονο (σήμερα) για τις πράξεις της πορνογραφίας ανηλίκου μέσω πληροφοριακών συστημάτων και της παραβίασης προσωπικών δεδομένων, καθώς δέχθηκε ότι ο κατηγορούμενος δεν είναι αυτός που απεικονίζεται στο βιντεοληπτικό υλικό. Το «κλειδί» στην εξέλιξη αυτή φαίνεται πως ήταν μία πραγματογνωμοσύνη που διενήργησε ο τεχνικός σύμβουλος - ιατροδικαστής τού νεαρού.

Αναλύοντας τα καρέ των επίμαχων βίντεο, στα οποία - πάντως - δεν φαίνονται πρόσωπα, ο ιατροδικαστής ανέδειξε στην πορισματική του έκθεση διαφορές σε χαρακτηριστικά των απεικονιζόμενων σωμάτων, κυρίως σε αυτό του κατηγορούμενου, και ειδικότερα στην ευαίσθητη περιοχή του. Πιο συγκεκριμένα, διαπίστωσε ότι ο εμφανιζόμενος στο υλικό άντρας είχε υποβληθεί σε περιτομή, κάτι που δεν ισχύει στην περίπτωση του 24χρονου και προς την κατεύθυνση αυτή η υπεράσπισή του προσκόμισε ιατρική βεβαίωση από σχετική εξέταση.

Εισαγγελέας: «Ιατρικό γεγονός»

«Είναι ένα ιατρικό γεγονός» ανέφερε η εισαγγελέας της Έδρας, σχολιάζοντας την πραγματογνωμοσύνη, και πρόσθεσε πως «δεν είναι ο κατηγορούμενος» που εμφανίζεται στο βιντεοληπτικό υλικό. Κατά συνέπεια πρότεινε την αθώωσή του για τις κατηγορίες της πορνογραφίας και των προσωπικών δεδομένων, όχι όμως για την τέλεση γενετήσιων πράξεων με ανήλικη άνω των 14 ετών (κατ' εξακολούθηση), σε βαθμό πλημμελήματος.

Υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, οι δικαστές τού επέβαλλαν ποινή φυλάκισης 3 ετών, με 3ετή αναστολή, αναγνωρίζοντάς του το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας. Πρωτόδικα ο 24χρονος είχε καταδικαστεί από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Κατερίνης σε συνολική ποινή φυλάκισης 8 ετών, η οποία αποφασίστηκε να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη, με συνέπεια να οδηγηθεί στη φυλακή, όπου παρέμενε από τον περυσινό Φεβρουάριο.

Στην απολογία του, επέμεινε στην αθωότητά του ως προς το πορνογραφικό υλικό, τονίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτό. «Δεν θα το έκανα ποτέ, είναι ντροπιαστικό για μία γυναίκα». Ανέφερε δε, ότι γνώρισε την καταγγέλλουσα σε μπαρ της Κατερίνης, το καλοκαίρι του 2017, όταν ο ίδιος ήταν 18 ετών, και διατηρούσαν σχέση έως το 2020 οπότε έγινε η καταγγελία. Σε ερώτηση για την τότε ανηλικότητά της, ο κατηγορούμενος απολογήθηκε ότι «μου έδωσε την εντύπωση ότι είναι πολύ μεγαλύτερη». Όπως ανέφερε, διατηρούσαν εξ αποστάσεως σχέση καθώς η κοπέλα ζει μόνιμα στην Κύπρο.

«Αναγνωρίζω τον εαυτό μου»

Νωρίτερα, η καταγγέλλουσα, σήμερα 21 ετών, επαναλαμβάνοντας την καταγγελία της, εμφανίστηκε βέβαιη πως το απεικονιζόμενο άτομο είναι η ίδια. «Αναγνωρίζω το σπίτι του και τον εαυτό μου. Ξέρω πως είμαι εγώ. Δεν θα το επέτρεπα ποτέ αυτό. Φαντάζομαι ότι με κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο. Το υλικό "ανέβηκε" στο Διαδίκτυο εν αγνοία μου και χωρίς τη συναίνεσή μου. Αυτό για μένα είναι ντροπή» κατέθεσε και πρόσθεσε ότι δεν είχε κανένα άλλο λόγο να τον καταγγείλει μίας και διατηρούσαν σχέση από απόσταση και οι γενετήσιες πράξεις έγιναν με τη συναίνεσή της. Η ίδια ανέφερε ότι το υλικό αυτό περιήλθε σε γνώση της, όταν την ειδοποίησε μία φίλη της και έκτοτε έκοψε κάθε επικοινωνία με τον κατηγορούμενο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

