Ποδαρικό για το 2024 στην κρουαζιέρα - Αυξημένες αφίξεις έναντι του 2023 αναμένονται τη φετινή χρονιά στα Χανιά

Θετικός υπήρξε και ο απολογισμός του 2023 καθώς στο λιμάνι της Σούδας πραγματοποιήθηκαν 122 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων με 217.552 επιβάτες και στο Ενετικό λιμάνι των Χανίων 13 αφίξεις με 4.852 επιβάτες

Το κρουαζιερόπλοιο «Viking Saturn» με 906 επιβάτες , κατέπλευσε  το πρωί στο λιμάνι της Σούδας κάνοντας ποδαρικό για το 2024 στην κρουαζιέρα. Το πλοίο κατέπλευσε από την Μεσίνα της Ιταλίας και αναμένεται να αναχωρήσει το απόγευμα για το Κουσάντασι της Τουρκίας.

Για το 2024  αναμένονται 142 πλοία εκ των οποίων τα 14 θα προσεγγίσουν στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων και τα υπόλοιπα στη Σούδα. Με βάση τις προαγγελίες των αφίξεων οι  περισσότερες  αφορούν τον Οκτώβριο καθώς υπάρχουν 25  προαγγελίες  και ακολουθεί ο  Μάιος με 19, ο Ιούνιος με 17 και ο  Ιούλιος με  17 αφίξεις.

Οπως δήλωσε στο ΑΠΕ -ΜΠΕ ο πρόεδρος της Λιμενικής Επιτροπής Χανίων και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος Δημήτρης Βιριράκης , ο απολογισμός για το 2023 ήταν θετικός καθώς στο λιμάνι της Σούδας πραγματοποιήθηκαν  122 αφίξεις  κρουαζιερόπλοιων  με 217.552 επιβάτες και στο  Ενετικό λιμάνι των Χανίων 13 αφίξεις  με 4.852 επιβάτες.

