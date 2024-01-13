Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις για το νέο κύκλωμα μαστροπείας ανήλικων κοριτσιών - (γεννημένες το 2008 και το 2006 στην Αθήνα) που εξαρθρώθηκε από την ΕΛΑΣ στην Εκάλη, με δράστες την 31χρονη «Λορέλα» από την Αλβανία και δύο Ελληνες, 35 και 33 ετών - ο ένας πελάτης

Όπως προκύπτει από το διαβιβαστικό που φέρνει στη δημοσιότητα το skai.gr, οι μαστροποί, με βασικό πρωταγωνιστή την 31χρονη γυναίκα, έβρισκαν ανήλικες κοπέλες τις οποίες έπειθαν να συμμετάσχουν στο κύκλωμα με αντάλλαγμα τα χρήματα.

Βασικό θύμα της «Λορέλα» ήταν μία 15χρονη τότε κοπέλα που είχε προσεγγίσει δήθεν φιλικά ήδη από το 2022. Η 31χρονη την έπεισε να αρχίσει να εκδίδεται και μάλιστα της έβρισκε η ίδια «πελάτες».

Από την αμοιβή της κοπέλας, η ίδια κρατούσε τα «ποσοστά» της.

Ο πρώτος από τους 2 Έλληνες κατηγορούμενους - 35χρονος φίλος της «Λορέλας» - απέκτησε επαφή με την ανήλικη και με την 17χρονη τότε φίλη της, προτείνοντας να τις διευκολύνει στην εύρεση πλούσιων «πελατών», για ερωτικές συνευρέσεις επί πληρωμή.

Ο κατηγορούμενος τις φωτογράφισε με τα εσώρουχά τους, αναρτώντας τις φωτογραφίες με ροζ αγγελία σε ιστότοπο, μέσω του οποίου κλείστηκαν και πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον δέκα 10 ερωτικά ραντεβού σε διάφορα ξενοδοχεία του Κέντρου των Αθηνών.

Ο τρίτος συλληφθείς (ο πελάτης), τον Ιούλιο- Αύγουστο του 2023, συνευρέθηκε ερωτικά, με τις ανήλικες μέσα στο σπίτι του, στον Κορυδαλλό Αττικής, καταβάλλοντας 100 ευρώ στην καθεμία.

Επίσης, τόσο κατά το ίδιο χρονικό διάστημα όσο και σε προγενέστερο χρόνο, είχε συνευρεθεί ερωτικά με τα ανήλικα κορίτσια, τόσο «από κοινού» με αυτές όσο και ξεχωριστά σε διαφορετικούς χρόνους.

Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε, την 10-01-2024, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, απ’ όπου ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος των κατηγορουμένων για τα ανωτέρω αδικήματα και η υπόθεση παραπέμφθηκε για κύρια ανάκριση στο 10ο Ανακριτικό Τμήμα του Πρωτοδικείου Αθηνών, απ’ όπου και εκδόθηκαν τα Εντάλματα Σύλληψης.

Απο την έρευνα που πραγματοποίησαν αστυνομικοί στα σπίτια των δυο Ελλήνων συλληφθέντων προς ανεύρεση στοιχείων που σχετίζονται με την υπόθεση, κατασχέθηκαν πλήθος ψηφιακών πειστήριων καθώς και ένα αεροβόλο όπλο στην οικία του ενός.

