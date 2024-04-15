Ο πλανήτης στρέφει το βλέμμα του στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αρχαία Ολυμπία, όπου, σχεδόν 100 ημέρες πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, θα ανάψει η Ολυμπιακή φλόγα, πριν από ένα τεράστιο ταξίδι που θα την οδηγήσει από την Ακρόπολη στο Παρίσι, περνώντας και από τη Γαλλική Πολυνησία.

Μετά από δύο διοργανώσεις που έχασαν τη μεγάλη «λάμψη» τους, εξαιτίας των περιορισμών που συνδέονται με την πανδημία της Covid-19, ήτοι τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021 και τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς του Πεκίνου το 2022, η παραδοσιακή τελετή στο λίκνο του Ολυμπισμού θα ξαναβρεί όλα της τα χρώματα με επίσημο κοινό.

Στις 11:30 παρουσία της Κατερίνας Σακελλαροπούλου

Η Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας είναι προγραμματισμένη αύριο για τις 11.30 (16/4), παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, της δημάρχου του Παρισιού, Αν Ινταλγκό, του επικεφαλής της Οργανωτικής Επιτροπής (Cojo) Τόνι Εστανγκέ, της -ελληνικής καταγωγής- υφυπουργού Eξωτερικών της Γαλλίας, Χρυσούλας Ζαχαροπούλου, και της ηγεσίας της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ), με επικεφαλής τον πρόεδρό της, Τόμας Μπαχ, τους οποίους θα υποδεχθεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ), Σπύρος Καπράλος.

Υπεύθυνος για την Τελετή Αφής είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας, Θανάσης Βασιλειάδης, και Τελετάρχης ο Γιάννης Παπαδημητρίου.

Στο ιερό της Ολυμπίας, μπροστά στα ερείπια του ναού της Ήρας, ηλικίας 2.600 ετών, η Πρωθιέρεια Μαίρη Μηνά θα ανάψει τη Φλόγα από τις αχτίδες του ηλίου στο Ναό της Ήρας, μπροστά σε 600 καλεσμένους.

Ο Ολυμπιακός Ύμνος θα ερμηνευτεί από την κορυφαία μέτζο-σοπράνο Τζόις ΝτιΝτονάτο.

Η Επίσημη Πρόβα

Η Επίσημη Πρόβα της Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας ολοκληρώθηκε (15/4) με απόλυτη επιτυχία στην Αρχαία Ολυμπία. Η Πρόβα, όπως πάντα, έγινε παρουσία κοινού.

Ακολούθησε ο Χορός των Ιερειών και των 15 Κούρων στο χορευτικό που δημιούργησε και σκηνοθέτησε η Χορογράφος Αρτεμις Ιγνατίου, με ενδυμασίες της Μαίρης Κατράντζου, υπό τους ήχους της μουσικής του συνθέτη Δημήτρη Παπαδημητρίου.

Το ιερό της Αρχαίας Ολυμπίας

Ολόκληρο το ιερό της Αρχαίας Ολυμπίας, ρημαγμένο σε όλη την ιστορία από σεισμούς και πλημμύρες, ήταν αφιερωμένο στον Δία και οι Αγώνες είχαν σκοπό να του αποτίσουν φόρο τιμής.

Στο σημείο, ένα άγαλμα του «θεού των θεών», που σήμερα έχει εξαφανιστεί, θεωρούνταν ένα από τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου.

Όπως κάθε δύο χρόνια, η τελετή γίνεται κοντά στο στάδιο όπου οι αθλητές της αρχαιότητας διαγωνίστηκαν στους πρώτους Αγώνες τους τον 8ο αιώνα π.Χ.

Εκείνη την εποχή, είχε απαγορευθεί η συμμετοχή των γυναικών και αυτό παρέμεινε μέχρι την κατάργηση των αρχαίων Αγώνων το 393 μ.Χ.

Από τον Ντούσκο στη Μανοντού και τον Μαργαρίτη Σχοινά

Η πρόγνωση του καιρού προβλέπει νεφώσεις την Τρίτη σε αυτή τη δυτική περιοχή της χερσονήσου της Πελοποννήσου, αλλά, ακόμη και σε περίπτωση άστατου ουρανού ή -χειρότερα- βροχής, όλα είναι προγραμματισμένα για την Αφή της Φλόγας.

Η Πρωθιέρεια, Ελληνίδα ηθοποιός Μαίρη Μηνά, θα δώσει στη συνέχεια τη δάδα στον πρώτο λαμπαδηδρόμο, τον Στέφανο Ντούσκο, Ολυμπιονίκη της κωπηλασίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Η Γαλλίδα κολυμβήτρια, Λορ Μανοντού, η οποία κατέκτησε τον πρώτο Ολυμπιακό τίτλο της στα 400 μέτρα ελεύθερο, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, θα τον διαδεχθεί και θα είναι έτσι η πρώτη Γαλλίδα Λαμπαδηδρόμος, όπως ανακοίνωσε (15/4) η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, ενώ τρίτος λαμπαδηδρόμος θα είναι ο Ευρωπαίος Επίτροπος, Μαργαρίτης Σχοινάς.

Το ταξίδι της Ολυμπιακής Φλόγας

Στη συνέχεια, η φλόγα θα ξεκινήσει ένα ταξίδι 5.000 χιλιομέτρων σε όλη την Ελλάδα για 11 ημέρες, από το νησί της Κέρκυρας, στο Ιόνιο Πέλαγος, μέχρι τη Σαντορίνη στις Κυκλάδες και, μέσω Καστελλόριζου, στα νοτιοανατολικά της χώρας.

Θα σκαρφαλώσει επίσης στον βράχο της Ακρόπολης, για να περάσει μια νύχτα κοντά στον Παρθενώνα.

Στη συνέχεια, η Φλόγα θα παραδοθεί στους Γάλλους διοργανωτές στις 26 Απριλίου στο Παναθηναϊκό Στάδιο της Αθήνας, τον χώρο όπου διεξήχθησαν οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες της σύγχρονης εποχής το 1896.

Η Φλόγα θα διανυκτερεύσει στη Γαλλική Πρεσβεία και ακολούθως θα αναχωρήσει την επόμενη ημέρα (27/4) για τη Γαλλία.

Στον Πειραιά, το μεγάλο λιμάνι νότια της Αθήνας, η Φλόγα θα επιβιβαστεί στο "Belem", ένα ιστορικό τρικάταρτο ιστιοφόρο 127 ετών του γαλλικού εμπορικού ναυτικού, με τετράγωνα πανιά και χαλύβδινη γάστρα, που χρονολογείται από τον 19ο αιώνα και παραμένει λειτουργικό μέχρι σήμερα, για να αποβιβαστεί, στις 8 Μαΐου, στη Μασσαλία, στη νοτιοανατολική Γαλλία.

Η Ολυμπιακή Φλόγα, το σύμβολο των Ολυμπιακών Αγώνων, θα διασχίσει τη Μασσαλία από τη Νοτρ Νταμ ντε λα Γκαρντ, την Βασιλική που έχει θέα στη Μασσαλία και είναι το πιο διάσημο σύμβολο της πόλης, έως το στάδιο «Βελοντρόμ» την Πέμπτη 9 Μαΐου, την επόμενη της άφιξής της στη γαλλική πόλη.

Αφού ολοκληρωθεί η παρουσία της στη Μασσαλία στις 20:30 της ίδιας ημέρας, στη συνέχεια το σύμβολο των Ολυμπιακών Αγώνων θα ξεκινήσει το ταξίδι του και θα διασχίσει ολόκληρη τη Γαλλία, θα περάσει επίσης από τις Αντίλλες και τη Γαλλική Πολυνησία, για να φτάσει στο Παρίσι για την τελετή έναρξης, στις 26 Ιουλίου.

Η Ολυμπιακή Φλόγα θα παραμείνει στο Δημαρχείο του Παρισιού το βράδυ της 14ης Ιουλίου, όταν η Γαλλία γιορτάζει την Ημέρα της Βαστίλης ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024, όπως έχει δηλώσει η δήμαρχος Αν Ινταλγκό.

Η Ολυμπιακή Φλόγα θα «ταξιδέψει» σε όλο το Παρίσι στις 14-15 Ιουλίου, στη συνέχεια στην ευρύτερη περιοχή της γαλλικής πρωτεύουσας και θα επιστρέψει στην πρωτεύουσα για την τελετή έναρξης στις 26 Ιουλίου, ολοκληρώνοντας μια λαμπαδηδρομία 68 ημερών στη χώρα υποδοχής των Αγώνων.

Καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού της, θα τη μεταφέρουν περίπου 10.000 λαμπαδηδρόμοι.

Η Ολυμπιακή Φλόγα που έκαιγε σε όλη τη διάρκεια των Αγώνων στην αρχαιότητα αντιπροσώπευε τα ιδανικά της ειρήνης και της ενότητας μεταξύ των λαών.

Ο Μακρόν ξεκίνησε την αντίστροφη μέτρηση

Ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, ξεκίνησε την αντίστροφη μέτρηση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες τη Δευτέρα στο Παρίσι, καθησυχάζοντας για την ασφάλεια γύρω από την τελετή έναρξης στον Σηκουάνα, ενώ έθεσε ως εναλλακτικές λύσεις «το Τροκαντερό» ή το «Σταντ ντε Φρανς», σε περίπτωση τρομοκρατικής απειλής.

Το πρόγραμμα της Τελετής Αφής:

11:00

Πέρας προσέλευσης επισήμων

Είσοδος Προεδρικής Φρουράς

Άφιξη της Α.Ε. Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου

11:30

Έναρξη Τελετής

Σχηματισμός Ολυμπιακών κύκλων από μαθητές του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας

Ολυμπιακός Ύμνος – Έπαρση Ολυμπιακής Σημαίας (O Ολυμπιακός Ύμνος ερμηνεύεται από την Mezzo – Soprano Joyce DiDonato)

Εθνικός Ύμνος Γαλλίας – Έπαρση Σημαίας Γαλλίας

Εθνικός Ύμνος Ελλάδας – Έπαρση Σημαίας Ελλάδας (Οι Εθνικοί ύμνοι ερμηνεύονται από την παιδική χορωδία των σχολείων Saint-Paul & Παιδαγωγική – Birds)

Χαιρετισμός δημάρχου Αρχαίας Ολυμπίας, κ. Αριστείδη Παναγιωτόπουλου

Χαιρετισμός προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων «Paris 2024», κ. Tony Estanguet

Χαιρετισμός προέδρου Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, κ. Thomas Bach

Χαιρετισμός Προέδρου Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Προέδρου Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών και Μέλους της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, κ. Σπύρου Καπράλου

Είσοδος επισήμων στον Ναό της Ήρας

Τελετουργικό Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στον Ναό της Ήρας

Χορογραφία Ιερειών και Κούρων (Η ηχογράφηση της μουσικής του συνθέτη Δημήτρη Παπαδημητρίου, πραγματοποιήθηκε στην ΕΡΤ από την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την διεύθυνση του Μιχάλη Οικονόμου, Ερμηνεία: Υψίφωνος Μυρσίνη Μαργαρίτη)

Είσοδος Πρωθιέρειας Μαίρης Μηνά με την Ολυμπιακή Φλόγα στο Αρχαίο Στάδιο

Παράδοση της Ολυμπιακής Φλόγας από την Πρωθιέρεια στoν πρώτο Λαμπαδηδρόμο, Χρυσό Ολυμπιονίκη της Κωπηλασίας, Στέφανο Ντούσκο

Αναχώρηση πρώτου Λαμπαδηδρόμου για το Μνημείο Πιερ ντε Κουμπερτέν

12:30

Έναρξη Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας

Αποχώρηση της Α.Ε. Πρόεδρου Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου

Πέρας εκδήλωσης

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

