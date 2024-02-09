Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου την Κυριακή στον Βύρωνα

Προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, καθώς και απαγόρευση στάσης - στάθμευσης αυτών θα πραγματοποιηθεί, λόγω διεξαγωγής του 4ου Αγώνα Δρόμου με την επωνυμία «Δρόμοι Ελεύθεροι», την Κυριακή (11-2-2024) από τις 09.00 το πρωί έως τη 13.00 το μεσημέρι επί της οδού Καραολή και Δημητρίου στην περιοχή του Βύρωνα, στο τμήμα αυτής από την οδό Νέας Ελβετίας έως την Λ. Καρέα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Η ΕΛ.ΑΣ, κάνει έκκληση στους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στην ανωτέρω οδό κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Πηγή: skai.gr

