Βαθύ βαρομετρικό χαμηλό από τη Βορειοδυτική Ευρώπη, κινούμενο νοτιοανατολικά θα προκαλέσει νέο κύμα κακοκαιρίας έως την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου στη χώρα μας, με βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες αλλά και θυελλώδεις ανέμους.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σήμερα τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα επεκταθούν ανατολικότερα.
Οι βροχές και οι καταιγίδες κατά τόπους θα είναι έντονες και αναμένονται σημαντικά ύψη βροχής κυρίως στη Δυτική Στερεά, στη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο, στην Ήπειρο, στα νησιά του Ιονίου και στη Θράκη.
Την Τετάρτη 29/11 τα φαινόμενα σταδιακά θα περιοριστούν στο Ανατολικό Αιγαίο, όπου έως τις μεσημεριανές ώρες αναμένονται βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες, ενώ τοπικές βροχές αναμένονται σε Νότια και Δυτική Πελοπόννησο, Δυτική Στερεά, Ήπειρο, Κυκλάδες και τις πρώτες πρωινές ώρες σε Ανατολική Στερεά και Νότια Εύβοια.
