Αύξηση της τάξης του 9% στην τιμή του εισιτηρίου τίθεται άμεσα σε ισχύ στα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ, ανά την επικράτεια, μία αναπροσαρμογή που έρχεται 14 χρόνια μετά την τελευταία ανατίμηση του 2010.

Όπως τονίζουν οι επαγγελματίες του κλάδου, η αναπροσαρμογή του κομίστρου κρίθηκε απολύτως αναγκαία, καθώς το λειτουργικό κόστος έχει αυξηθεί κατακόρυφα.

Συγκεκριμένα, μετά από διαπραγματεύσεις, η διοίκηση της ΠΟΑΣ κατέληξε σε συμφωνία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για αύξηση κατά 0,10 λεπτά, δηλαδή 9% στις τιμές των εισιτηρίων, όπως αναγράφεται ρητώς στο ΦΕΚ Β΄7141/20/12/2023 που δημοσιεύτηκε, μετά την τροποποίηση της υπ’ αριθ. Β/οικ.69088/4971/15/2015 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. της χώρας».

Ο κ. Μιχάλης Σακελλαρίου, Πρόεδρος της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Αστικών Συγκοινωνιών και Πρόεδρος/Διευθύνων Σύμβουλος του Αστικού ΚΤΕΛ Λάρισας Α.Ε. τονίζει σε ανακοίνωσή του.

«Το κοινωνικό έργο των ΚΤΕΛ συνεχίστηκε παρά τις αντίξοες συνθήκες που ενέσκηψαν όλα αυτά τα χρόνια. Απορροφήσαμε ως Αστικά ΚΤΕΛ όλους τους οικονομικούς κραδασμούς που προκάλεσαν οι αλλεπάλληλες οικονομικές και υγειονομικές κρίσεις, σεβόμενοι πρώτα από όλα την κοινωνία και το επιβατικό μας κοινό. Πλέον, με το μεταφορικό έργο να έχει μειωθεί εξ αιτίας του κορονοϊού, τις πληθωριστικές τάσεις να πιέζουν, το ενεργειακό κόστος να έχει εκτοξευθεί, κρίνεται όχι μόνο η βιωσιμότητα της ανάπτυξης, των νέων επενδύσεών μας προς όφελος του επιβατικού κοινού, αλλά και η ίδια η επιβίωση των ΚΤΕΛ πανελλαδικά.

Πρόκειται ωστόσο για μία μικρή αύξηση που δεν επιλύει τα συσσωρευμένα προβλήματα, αλλά καλύπτει μακροπρόθεσμα ένα μέρος από τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες των λειτουργικών εξόδων μας. Οι συζητήσεις με το Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σταϊκούρα και την Υφυπουργό κα Χριστίνα Αλεξοπούλου ήταν εποικοδομητικές και σε αμοιβαίο κλίμα κατανόησης.

Παραθέσαμε αναλυτικά παραδείγματα με το πλάνο κάλυψης του κόστους λειτουργίας μας (καύσιμα, ανταλλακτικά, συντήρηση, ασφάλιστρα, μισθοδοσίες προσωπικού, εισφορές κτλ) από το 2010 οπότε και παρέμεινε σταθερή η τιμολογιακή πολιτική μας μέχρι σήμερα, στο οποίο αποτυπώνονταν -βάσει υπολογισμών- ότι η αύξηση θα έπρεπε να ανέλθει στο 38%. Παρόλα αυτά καταλήξαμε και συμφωνήσαμε σε μία ήπια αύξηση, αντιλαμβανόμενοι πλήρως την καθημερινότητά του πολίτη.

Δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε τον οικογενειακό προϋπολογισμό, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να παρέχουμε αξιόπιστες υπηρεσίες στο επιβατικό κοινό, να διασφαλίζουμε ότι οι μετακινήσεις εκτελούνται σε υψηλά standards, ώστε το αστικό λεωφορείο να παραμείνει το πιο δημοφιλές μεταφορικό μέσο”.

Να σημειωθεί ότι δεν αυξάνεται η τιμή των μηνιαίων και ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών, ενώ συνεχίζονται οι προσφορές των πακέτων εισιτηρίων (10+1 δώρο).

Επίσης, δεν αλλάζει η τιμή των εισιτηρίων όταν αυτά εκδίδονται από τον οδηγό εντός του λεωφορείου, κατά τη διάρκεια της προκαθορισμένης διαδρομής.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.