«Ξύπνησαν» τα φίδια: Oχιά εντοπίστηκε στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης (βίντεο)

Στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης, εμφανίστηκε φέτος η… πρώτη οχιά του 2024, με την απομάκρυνσή της να γίνεται άμεσα από εθελοντές της ομάδας Animal Rescue and Defence Squad.

Την οχιά εντόπισε εθελόντρια του καταφυγίου ζώων όπου εμφανίστηκε, να βρίσκεται περικυκλωμένη από γάτες, ενώ στο σημείο κλήθηκε ο Στέλιος Γερονυμάκης, συνιδρυτής της Animal Rescue and Defence Squad που την απομάκρυνε για να απελευθερωθεί σε ασφαλές σημείο.



Όπως αναφέρει ο ίδιος στο Thesstoday.gr, η οχιά απαιτεί ειδική μεταχείριση καθώς αποτελεί δηλητηριώδες είδος. «Το δηλητήριο λειτουργεί διαφορετικά στον κάθε οργανισμό, μπορει να προκαλέσει αναφυλαξία, (σ.σ. όπως στην περίπτωση της εθελοντριας που δαγκώθηκε απο οχιά το 2023), γι’αυτο και χρειάζεται να απομακρυνθεί από άτομο με ειδικές γνώσεις και εξοπλισμό», εξηγεί.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών έχουν αρχίσει να ξυπνάνε τα ερπετά, ενώ μέχρι στιγμής έχουν κάνει την εμφάνισή τους εντός της πόλης χελώνες και σαύρες. «Τα ερπετά ξυπνάνε με θερμοκρασίες άνω των 12 βαθμών, η νεαρή θηλυκή οχιά ήταν η πρώτη απομάκρυνση φιδιού για φέτος και το επόμενο διάστημα περιμένουμε να ακολουθήσουν κι άλλες», αναφέρει.

