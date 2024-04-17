Επίθεση δέχτηκε χθες το βράδυ ένας 17χρονος μαθητής, από ένα συνομίληκό του και έναν ενήλικο, έξω από συγκρότημα Γυμνασίου - Λυκείου, στο κέντρο της πόλης της Ζακύνθου.

Οι δυο φερόμενοι δράστες -εκ των οποίων ο ενήλικας είναι αλλοδαπός- φαίνεται να περίμεναν τον 17χρονο μαθητή και για άγνωστη αιτία άρχισαν να τον χτυπάνε.

Ο 17χρονος μαθητής κάλεσε το "100" και σε λίγα λεπτά, μηχανές της ομάδας ΔΙΑΣ, έφθασαν στο σημείο και συνέλαβαν τους δυο.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες κατά συναυτουργία σε βάρος ανηλίκου. Οι δυο συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον τους Εισαγγελέα Ζακύνθου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

