Μεγάλη ταλαιπωρία αναμένεται να αντιμετωπίσουν την ερχόμενη Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου οι πολίτες στις μετακινήσεις τους λόγω της 24ωρης απεργίας που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ.

Συγκεκριμένα, ο σιδηρόδρομος, θα παραμένει ακινητοποιημένος, όπως επίσης και ο υπεραστικός με τον προαστιακό.

Παράλληλα, στην 24ωρη απεργία αναμένεται να συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στα μέσα σταθερής τροχιάς της Αττικής (γραμμές 1, 2 και 3 του μετρό και τραμ). Ωστόσο, σήμερα Δευτέρα, αναμένονται να παρθούν και οι τελικές αποφάσεις.

Όσον αφορά τα λεωφορεία της Αττικής, θα κινηθούν από τις 09:00 έως τις 21:00, αφού οι εργαζόμενοι εξήγγειλαν δύο στάσεις εργασίας στην έναρξη και τη λήξη της βάρδιας, σύμφωνα με απόφαση του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ. Πλήρης αποκατάσταση της κυκλοφορίας θα πρέπει να αναμένεται από τις 10:00, ενώ τα τελευταία δρομολόγια αναμένεται να αναχωρήσουν από τις αφετηρίες γύρω στις 20:00.

Την ίδια ώρα, χωρίς ταξί θα είναι η Αττική την Τρίτη 27 και την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024 και για 48 ώρες καθώς το ΣΑΤΑ έχει εξαγγείλει απεργία.

Οι εργαζόμενοι στα μέσα σταθερής τροχιάς δεν έχουν λάβει ακόμα οριστικές αποφάσεις.

Τέλος, καμία πτήση δε θα εκτελείται από και προς ελληνικά αεροδρόμια την Τετάρτη καθώς και οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας συμμετέχουν με 24ωρη απεργία στην κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ.

Πηγή: skai.gr

