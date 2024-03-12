Δύο άτομα τραυματίστηκαν σε τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην εθνική οδό Πύργου – Πατρών, στο ύψος των Λαστείκων.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο οδηγός του κόκκινου αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας.
- Ταυτοποιήθηκε ο εμπρηστής του Λαυρίου - Επιχείρηση για τον εντοπισμό του
- Ολυμπιακοί Αγώνες: Έρχεται «λίφτινγκ» στην Τελετή Αφής - Οι αλλαγές που θα δούμε στις 16 Απριλίου
- Αποκαλύψεις για τις αφύλακτες διαβάσεις τρένων: «Εκτός λειτουργίας λόγω έλλειψης ανταλλακτικών» δηλώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΣΕ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.