Δύο άτομα τραυματίστηκαν σε τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην εθνική οδό Πύργου – Πατρών, στο ύψος των Λαστείκων.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο οδηγός του κόκκινου αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας.

Πηγή: Patrisnews.com

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.