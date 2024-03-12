Λογαριασμός
Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες στην εθνική οδό Πύργου - Πατρών - Φωτογραφίες

Ο οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε κολόνο ηλεκτροφωτισμού

Δύο άτομα τραυματίστηκαν σε τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην εθνική οδό Πύργου – Πατρών, στο ύψος των Λαστείκων.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο οδηγός του κόκκινου αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας.

Πηγή: Patrisnews.com

