Συναγερμός έχει σημάνει στην Ξάνθη για ένα ζευγάρι τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στην ορεινή περιοχή, κοντά στον Λειβαδίτη.

Πρόκειται για έναν άνδρα 70 ετών και μια γυναίκα 60 χρόνων, που επέβαιναν σε ένα RENAULT KADJAR, χρώματος γκρι.

Στις έρευνες για τον εντοπισμό τους συνδράμουν οι Αρχές αλλά και οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι της περιοχής που απευθύνουν έκκληση σε όποιους έχουν πληροφορίες να απευθυνθούν άμεσα στην Αστυνομία.

Σε ενημέρωση από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Ξάνθης αναφέρονται τα εξής:

«Προς όλους τους φίλους και τα μέλη της κυνηγετικής οικογένειας στην ΠΕ Ξάνθης. Εξαφάνιση συντοπιτών μας.

Την Κυριακή 7 Ιανουαρίου το ζευγάρι της φωτογραφίας κινούνταν προς το Χωριό Λειβαδίτης. Από το απόγευμα της ίδιας ημέρας που συγγενικό τους πρόσωπο είχε επικοινωνία μαζί τους, αγνοούνται.

Παρακαλούμε όλους όσους κινούνται στην περιοχή να έχουν τεταμένη την προσοχή τους και αν εντοπίσουν κάτι να επικοινωνήσουν με την Αστυνομία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.