Νέα μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, για τον 21χρονο Γεράσιμο Γεωργιάδη, τον μοναδικό επιζώντα του πρώτου βαγονιού της αμαξοστοιχίας των Τεμπών, κατέθεσε σήμερα το μεσημέρι στον Εφέτη-Ανακριτή Λάρισας, ο δικηγόρος του, Λουκάς Αποστολίδης.

O κ. Αποστολίδης σε δηλώσεις του τόνισε μεταξύ άλλων ότι η Ευρωπαία Εισαγγελέας φωτογραφίζει πολιτικά πρόσωπα για τη διερεύνηση πολιτικών και ποινικών ευθυνών.

Την ίδια στιγμή, όπως σημείωσε, αν είχαν εγκατασταθεί τα συστήματα ασφαλείας στον ελληνικό σιδηρόδρομο, η τραγωδία δεν θα είχε συμβεί.

Πηγή: larissapress.gr

Δεν είναι εκ μέρους μας, δήλωσε η μητέρα του Γεράσιμου Γεωργιάδη

Η μητέρα του Γεράσιμου – Ιάσονα Γεωργιάδη διαψεύδει πως κατατέθηκε εκ μέρους της οικογένειας μήνυση για τη διερεύνηση πολιτικών και ποινικών ευθυνών για το δυστύχημα στα Τέμπη.

Αναλυτικά η δήλωση:

«Όπως πληροφορήθηκα, σήμερα κατατέθηκε, προς τον Ειδικό Εφέτη Ανακριτή Λάρισας, υπόμνημα το οποίο φέρεται να έχει καταθέσει δικηγόρος εξ ονόματος του γιου μου αλλά και εξ ονόματός μου. Θα ήθελα να δηλώσω ότι δεν γνωρίζω τον συγκεκριμένο δικηγόρο, δεν έχω συνομιλήσει ποτέ μαζί του, ούτε καν τηλεφωνικά και δεν έχω λάβει γνώση του περιεχομένου του συγκεκριμένου υπομνήματος. Με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, έχω διορισθεί ως μοναδική δικαστική συμπαραστάτρια του γιου μου και οποιαδήποτε νομική ενέργεια εξ ονόματος του Γεράσιμου, θα πρέπει να φέρει την έγκριση και την υπογραφή μου. Οι προσπάθειές μου, επικεντρώνονται στην δύσκολη μάχη που δίνει το παιδί μου στο Κέντρο Αποκατάστασης στην Βοστώνη των Η.Π.Α. και βρίσκομαι συνεχώς στο πλευρό του. Προς το παρόν δεν θα ήθελα να προβώ σε κάποια άλλη δημόσια δήλωση. Τον χρόνο, στον οποίο θα μιλήσω δημόσια για όσα υφίσταμαι εγώ και το παιδί μου τους τελευταίους δώδεκα μήνες, θα τον επιλέξω εγώ η ίδια».

