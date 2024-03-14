Συνελήφθη 43χρονος για «πειρατεία» συνδρομητικών καναλιών

Στη σύλληψη ενός 43χρονου προχώρησε την Τρίτη η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας και περί προστασίας συνδρομητικών υπηρεσιών, κατ’ εξακολούθηση.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, της σύλληψης είχε προηγηθεί ε καταγγελία σύμφωνα με την οποία άγνωστος προέβαινε σε παράνομη ζωντανή μετάδοση συνδρομητικών τηλεοπτικών καναλιών, χωρίς σχετική άδεια, ενώ διαφήμιζε τις υπηρεσίες του στο διαδίκτυο, έναντι χρηματικής αμοιβής με τη μορφή συνδρομής.

Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Ακολούθησε μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα και μετά από ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων που προέκυψαν, διακριβώθηκε η εμπλοκή του 43χρονου στην υπόθεση. Από έρευνα που ακολούθησε στην οικία του σε περιοχή της Αττικής, παρουσία δικαστικού λειτουργού, διαπιστώθηκε η χρήση μη εξουσιοδοτημένου εξοπλισμού και η αναμετάδοση περιεχομένου δύο συνδρομητικών εταιρειών, χωρίς τη νόμιμη συνδρομή και άδεια.

Ειδικότερα, από την έρευνα, βρέθηκαν – μεταξύ άλλων – και κατασχέθηκαν: κινητό τηλέφωνο, με πίνακα διαχείρισης πελατών – συνδρομητών (panel), -2- IPTV Αndroid Βox, τα οποία ήταν κατάλληλα τροποποιημένα για την αναμετάδοση συνδρομητικών τηλεοπτικών καναλιών και σκληρός δίσκος και USB stick.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε Ανακριτή, ενώ τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.



Πηγή: skai.gr

